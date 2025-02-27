Mezarlıkta 3 kadını öldüren sanık ilk duruşmada konuştu: 'Sinirlenip, hepsine ateş ettim'

Yayınlanma: 27.02.2025 - 12:42

Güncelleme: 27.02.2025 - 12:45

Adana'da 1 çocuk annesi Güldane Gerçek, dini nikahla birlikte yaşadığı Muzaffer Erkuvan'ı şiddetli geçimsizlik nedeniyle terk edip, kadın sığınma evine yerleşti.

Erkuvan, barışmak için 24 Ağustos 2024'te Güldane'nin annesi Şenay Gerçek'in Sarıçam ilçesi Menekşe Mahallesi'ndeki evine gitti. Güldane Gerçek, barıştırma teklifini reddedince Muzaffer Erkuvan dışarı çıkıp, kendini ağaca astı. Erkuvan ailesi, Muzaffer Erkuvan'ın ölümünden Güldane ile annesi Şenay ve kız kardeşi Gaye Gerçek'i sorumlu tuttu.

MEZARLIK ZİYARETİNDE ÖLDÜRDÜ

Şenay, Güldane ve Gaye Gerçek, 21 Ekim 2024'te saat 16.00 sıralarında Muzaffer Erkuvan'ın Sarıçam ilçesi Buruk Mezarlığı'ndaki kabrini ziyarete etti. Muzaffer Erkuvan'ın babası Şemsettin Erkuvan, oğlunun intiharı nedeniyle husumet duyduğu anne ile 2 kızını takip etti. Anne ve kızları mezarlıktaki musalla taşına yakın bir noktada banklarda otururken motosikletle yaklaşan Şemsettin Erkuvan, tabancayla kurşun yağdırıp, kaçtı. Başlarından vurulan Şenay, Güldane ve Gaye Gerçek'in hayatını kaybettiği belirlendi.

ÖZEL EKİP KURULDU

Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, Şemsettin Erkuvan'ın yakalanması için çalışma başlattı. Cinayet dedektifleri, Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan bir ihbarın ardından şüphelinin Sarıçam ilçesi Göztepe Mahallesi'ndeki ormanda saklandığını belirledi. Operasyon için harekete geçen cinayet ekipleri, Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şubesi ekiplerinin desteğiyle bölgede araştırma yaptı. Erkuvan, cinayette kullandığı tabanca ile yamaçtaki bir oyukta saklanırken yakalandı

'ÖFKELİYDİM, DAYANAMAYIP VURDUM'

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Şemsettin Erkuvan'ın cinayetten önce saklanacağı yeri ayarladığı, yaşamını sürdürmek için de yamaçtaki oyuğa yiyecek ve yedek kıyafet stokladığı ortaya çıktı. Sorguya alınan Erkuvan, "Vurduğum 3 kadın, oğlumun ölümünden sorumludur. Bu nedenle onlara kin güdüyordum. Olay günü motosikletle mezarlıktan geçerken denk geldim. Öfkeliydim, dayanamayıp vurdum. Sonrasında ormanlık alana gidip, saklandım" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erkuvan, gazetecilere, "Oğlumu astılar, öldürdüler" dedi. İşlemleri sonrası Erkuvan, tutuklandı.

3 KEZ MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ

Şemsettin Erkuvan hakkında 'Kasten öldürme ve ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Sanığın 3 kez müebbet hapis istenirken, Şemsettin Erkuvan davanın ilk duruşmasına Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı. Duruşmada savunma yapan Erkuvan, "Oğlum ve gelinimin evlilik süresi boyunca Güldane'nin ablası Gaye ve annesi Şenay, çok sık oğlumun evinde kalırdı. Oğlumu, gelinim Güldane, ablası Gaye ve annesi Şenay öldürdü. Olay günü oğlumun mezarını ziyarete gitmiştim. Gelinim Güldane, annesi Şenay ve ablası Gaye ile karşılaştım. Silahımı çıkararak oğlumu kimin öldürdüğünü sormak istedim. Güldane'ye 'niye böyle yaptın, her şey senin yüzünden oldu' dedim. O da bana hitaben 'Oğlun öldü, şimdi sıra sende' dedi. Sinirlenip, hepsine ateş ettim. Amacım öldürmek değildi. Pişmanım" dedi.

Mahkeme heyeti, eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.