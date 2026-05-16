16.05.2026 21:49:00
DHA
Mezarlıkta dehşet görüntüler: 21 insan cenini bulundu

Şanlıurfa'da bir mezarlıkta bulunan plastik varilin içinde 21 insan cenini bulundu. Kaplar içerisinde muhafaza edilen ceninlerin, hastaneden gömülmek üzere gönderildiği ancak bir kenara bırakıldığı iddia edildi. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Olay, Şanlıurfa'daki Yeni Mezarlık’ta meydana geldi. İddiaya göre, mezarlık ziyaretine giden vatandaşlar, çöp attıkları bir varilin içerisinde kaplara konulmuş insan ceninlerini fark etti.

Üzerlerinde Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi etiketleri bulunduğu öne sürülen ceninler için polise ihbarda bulunuldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Mezarlığa sevk edilen polis ekipleri, ceninlerin gömülmek üzere kim tarafından getirildiği ve neden bir kenara bırakıldığıyla ilgili çalışma başlattı.

Düşük ve kürtaj sonucu ölmüş olduğu değerlendirilen ceninler için bölgede güvenlik önlemi alındı. Ceninler, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’nun morguna gönderildi.

Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. 

