Sel felaketinin yaşandığı Havza'da araç mezarlığı oluştu

13.05.2026 13:53:00
İHA
Samsun'da selin vurduğu Havza ilçesinde hasar gören araçların çekildiği yediemin otoparkı adeta araç mezarlığına döndü. Sel sularının sürüklediği, camları patlayan ve kullanılamaz hale gelen onlarca araç yan yana dizilirken, ortaya çıkan manzara felaketin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

İlçede dün akşam etkisini sürdüren sağanak yağış sonrası taşan Hacı Osman Deresi, birçok mahallede hayatı olumsuz etkiledi. Selin ardından cadde ve sokaklardan kaldırılan araçlar yediemin otoparkına çekildi.

Otoparkta yüzün üzerinde aracın bulunduğu öğrenilirken, araçların büyük bölümünün ağır hasarlı olduğu görüldü.

Sel sularının sürüklediği otomobillerin bazılarının kaportalarının parçalandığı, camlarının patladığı ve iç kısımlarının tamamen çamurla dolduğu dikkat çekti. Araç sahipleri ise, otoparkta araçlarını görünce büyük üzüntü yaşadı.

"YENİ ALMIŞTIM, 20 BİN KİLOMETREDEYDİ"

Selde aracı zarar gören Selahattin Akkaya, "Aracımın durumu iyi değil. Her tarafı vurulmuş, kırılmış. Camları patlamış. Sel arabayı 200 metreden fazla sürüklemiş. Aracı yeni almıştım. 20 bin kilometredeydi" dedi.

Aracı kullanılamaz hale gelen Arif Değirmenci ise, "Aracım tam selin geldiği yolun üstündeydi. Kurtarmaya çalıştım ama maalesef sel suyu çok hızlı geldiği için yetişemedim. Araç bu hale geldi" diye konuştu.

