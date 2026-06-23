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Mezarlıkta yeni dönem... 50 bin kayıt MEBİS'e yüklendi

Mezarlıkta yeni dönem... 50 bin kayıt MEBİS'e yüklendi

23.06.2026 10:36:00
Güncellenme:
DHA
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Mezarlıkta yeni dönem... 50 bin kayıt MEBİS'e yüklendi

Erzurum'da 50 bin mezarın haritası çıkarıldı. Ziyaretçiler, Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulamaya konulan Mezarlık Bilgi Sistemi (MEBİS) üzerinden ölen yakınlarını mezarını bulup, yönlendirme destekleri de alabiliyor.
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Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü, Asri Mezarlık'taki 50 bine yakın mezarın fotoğrafını çekerek kayıt altına aldı. Mezarlıkların haritası da çıkarılarak fotoğraflarla birlikte MEBİS'e yüklendi. Ayrıca mezarlık alanındaki kiosklar ve mobil cihazlarla ziyarete gelenlere yol gösteriliyor. Yurttaşlar, navigasyon sistemini kullanarak da yakınlarının mezarlarını bulabiliyor.

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İNTERAKTİF HARİTA DESTEĞİ

MEBİS'e Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesi üzerinden 7 gün 24 saat erişim sağlanabilirken; interaktif harita desteği de sağlanıyor. Sistemle mezarın bulunduğu ada ve parsel bilgilerini gösterirken, ziyaretçilere konum ve yönlendirme hizmeti de sunuyor. Uygulama üzerinden mezar taşlarının fotoğrafları görüntülenebiliyor, mezarlıklar hakkında genel bilgilere ulaşılabiliyor.

"CENAZE BİLGİLERİNİ AYNI GÜN SİSTEME YÜKLÜYORUZ"

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mezarlık Bilgi Sistemi Sorumlusu Taner Ağkurt, sistem sayesinde yurttaşların internet üzerinden ad ve soyadı bilgileri ile arama yaparak, yakınlarının mezar yerlerini harita üzerinde görüntüleyebildiğini söyledi.

Defnedilen her cenazenin bilgilerini aynı gün sisteme aktardıklarını belirten Ağkurt, "Defin işlemlerinin ardından mezarların yakın ve uzak mesafeden fotoğraflarını çekerek kayıt altına alıyor ve sisteme yüklüyoruz. Özellikle şehir dışından gelen ziyaretçiler için uygulama önemli kolaylık sağladı. Mezarlık alanında bulunan kiosklar ve mobil cihazlarla vatandaşlara destek veriyoruz. Vatandaşlarımızın mezar yerlerini sistem üzerinden teyit ediyor, gerekli yönlendirmeleri yapıyor ve talep halinde mezar başına kadar eşlik ederek ziyaretlerini kolaylaştırıyoruz" dedi.

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İlgili Konular: #Erzurum #Mezarlık #Navigasyon

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