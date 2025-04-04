Mezarlıktaki silahlı saldırıda 17 yaşındaki çocuk teslim oldu

Yayınlanma: 04.04.2025 - 15:09

Güncelleme: 04.04.2025 - 15:09

Samsun’un Çarşamba ilçesinde Ramazan Bayramı öncesinde mezarlık ziyareti yapan bir aile, silahlı saldırıya uğradı. Olayda 4 kişi yaralanırken, saldırıyı gerçekleştiren 17 yaşındaki B.Y.’nin kazara kendi halasını da vurduğu öğrenildi.

Saldırıda, İbrahim Y. karnından ve iki bacağından, Ertan Y. (26) sağ ve sol ayağından, Zöhre Y. sağ dizinden, Ceylan Y. ise sol ayak bileğinden vurularak yaralandı. Olay sırasında karşı tarafta bulunan Çağla S. ise seken kurşunun isabet etmesi sonucu hafif şekilde yaralandı.

Olayın ardından polis ekipleri 4 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakılırken, 1 kişi tutuklandı. Saldırıyı gerçekleştiren ve olay yerinden kaçan 17 yaşındaki B.Y., avukatı Özkan Güreş ile birlikte Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek polise teslim oldu.