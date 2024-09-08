Mezun teğmenler Antalya’dan kimlerden destek aldı?

Yayınlanma: 08.09.2024 - 22:30

Güncelleme: 08.09.2024 - 22:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mezuniyet töreninde yaşananlarla ilgili "Orada birkaç tane kendini bilmez , bunlar da evelallah temizlenecek" ifadelerini kullanırken, Partisinin tüzük kurultayında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erdoğan'ın kılıçlı yemin töreni nedeniyle teğmenleri hedef alan sözlerine ilişkin, "Bu hamle siyasidir ama yersiz ve haksızdır. Bunu milletimiz unutmaz ve affetmez" demişti

“GENÇ TEĞMENLER ATATÜRK'ÜN İZİNDE"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde olduğunu belirterek, “Türk Silahlı Kuvvetlerimizin her bir neferi, Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, Cumhuriyetimizin değerlerine ve bağımsızlık mücadelemize bağlılık yemini etmiştir. Teğmenlerimiz, vatanımıza hizmet yolunda en onurlu günlerinde büyük bir gururla bu bağlılıklarını dile getirmişlerdir. Milletimiz, Cumhuriyetimizin kurucusuna ve değerlerine sonsuz bir sevgi ve saygıyla bağlıdır. Hiçbir siyasi hesap da bu birlikteliği bozamaz. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk!” dedi.

“BU VATANIN EVLATLARI MUSTAFA KEMAL'İN ASKERLERİ OLMAKTAN GURUR DUYAR”

Muratpaşa İlçe Belediye Başkanı Ümit Uysal da benzer bir tutum sergileyerek, genç subayların Atatürk’e olan saygılarının ve askerlik mesleklerine olan bağlılıklarının, ülkemiz adına önem taşıdığını belirtti. Uysal, Muratpaşa İlçe Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Bu vatanın evlatları, Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri olmaktan onur duyar. Mesleği askerlik olan gençlerin mezuniyet töreninde Kurtuluş Savaşı’mızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e saygılarını ifade etmeleri, onların mesleklerine olan sevgilerini, vatanlarına ve milletlerine olan bağlılıklarını gösterir. Zaten onlardan beklenen, savaşta ve barışta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün askerleri olmalarıdır. Bu tabloda kovuşturulacak bir durum görülmesi, ülkemiz adına çok üzücüdür. Genç subayların hiçbir davranışında suç yoktur” diyerek sözlerine son verdi.