Özgür Özel'den Erdoğan'a sert 'teğmen' tepkisi: 'Bunu milletimiz unutmaz ve affetmez'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erdoğan’ın kılıçlı yemin töreni nedeniyle teğmenleri hedef alan sözlerine ilişkin, "Bu hamle siyasidir ama yersiz ve haksızdır. Bunu milletimiz unutmaz ve affetmez" açıklamasını yaptı.

Özgür Özel'den Erdoğan'a sert 'teğmen' tepkisi: 'Bunu milletimiz unutmaz ve affetmez'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.09.2024 - 17:51

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kılıçlı yemin eden teğmenlere yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"8 gün durup düşünüp sonra bu tepkiyi vermek çok manidar. Ebedi başkomutanları Mustafa Kemal Atatürk'e sahip çıkan Harbiye'den yeni mezun teğmenlerin siyasi hesaplara alet edilmesini kınıyorum. Siyasi düşüşünüzü durdurmak umuduyla kutuplaşma siyasetinize pırıl pırıl gençlerin geleceklerini feda edemezsiniz. Bu ahlaki de değildir, vicdani de değildir. Bu hamle siyasidir ama yersiz ve haksızdır. Bunu milletimiz unutmaz ve affetmez. Vazgeçin!!!"

NE OLMUŞTU?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atan teğmenleri hedef göstererek 'O kılıçları kime çekiyorsunuz?' ifadelerini kullanmıştı:

"Geçenlerde mezuniyet töreninde, bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kime çekiyorsunuz. Şimdi bunlarla ilgili olarak da birkaç tane kendini bilmez, bunlar da temizlenecek. Bunların ordumuzun içinde bulunması mümkün değil"


Etiketler: #Özgür Özel #Teğmenler

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