Özgür Özel'den Erdoğan'a sert 'teğmen' tepkisi: 'Bunu milletimiz unutmaz ve affetmez'

Yayınlanma: 07.09.2024 - 17:51

Güncelleme: 07.09.2024 - 18:48

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kılıçlı yemin eden teğmenlere yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"8 gün durup düşünüp sonra bu tepkiyi vermek çok manidar. Ebedi başkomutanları Mustafa Kemal Atatürk'e sahip çıkan Harbiye'den yeni mezun teğmenlerin siyasi hesaplara alet edilmesini kınıyorum. Siyasi düşüşünüzü durdurmak umuduyla kutuplaşma siyasetinize pırıl pırıl gençlerin geleceklerini feda edemezsiniz. Bu ahlaki de değildir, vicdani de değildir. Bu hamle siyasidir ama yersiz ve haksızdır. Bunu milletimiz unutmaz ve affetmez. Vazgeçin!!!"

8 gün durup düşünüp sonra bu tepkiyi vermek çok manidar.



Ebedi başkomutanları Mustafa Kemal Atatürk'e sahip çıkan Harbiye'den yeni mezun teğmenlerin siyasi hesaplara alet edilmesini kınıyorum.



Siyasi düşüşünüzü durdurmak umuduyla kutuplaşma siyasetinize pırıl pırıl gençlerin… — Özgür Özel (@eczozgurozel) September 7, 2024

NE OLMUŞTU?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atan teğmenleri hedef göstererek 'O kılıçları kime çekiyorsunuz?' ifadelerini kullanmıştı:

"Geçenlerde mezuniyet töreninde, bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kime çekiyorsunuz. Şimdi bunlarla ilgili olarak da birkaç tane kendini bilmez, bunlar da temizlenecek. Bunların ordumuzun içinde bulunması mümkün değil"