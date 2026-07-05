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MGM açıkladı: Antalya, İzmir, Muğla... İşte 5 Temmuz deniz suyu sıcaklıkları

MGM açıkladı: Antalya, İzmir, Muğla... İşte 5 Temmuz deniz suyu sıcaklıkları

5.07.2026 09:47:00
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Haber Merkezi
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MGM açıkladı: Antalya, İzmir, Muğla... İşte 5 Temmuz deniz suyu sıcaklıkları

Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte deniz suyu sıcaklıkları da tatil planı yapan yurttaşların gündeminde yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 Temmuz tarihli güncel deniz suyu sıcaklığı tahminlerini yayımladı. Peki, bugün deniz suyu sıcaklığı kaç derece? İşte il il 5 Temmuz deniz suyu sıcaklıkları...
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Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle birlikte milyonlarca kişi serinlemek için sahillere yöneliyor. Deniz suyu sıcaklıkları ise yüzme planı yapan yurttaşların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 5 Temmuz tarihine ilişkin güncel deniz suyu sıcaklığı tahminlerini kamuoyuyla paylaştı.

5 TEMMUZ DENİZ SUYU SICAKLIKLARI

Antalya – Serik: 30.7°C

Hatay – İskenderun: 30.0°C

Antalya – Konyaaltı: 29.5°C

Antalya – Kemer: 28.7°C

Mersin – Yenişehir: 28.6°C

İzmir – Urla: 28.5°C

Antalya – Alanya: 28.5°C

Adana – Karataş: 28.4°C

Muğla – Fethiye: 28.2°C

İzmir – Konak: 27.5°C

Mersin – Anamur: 27.5°C

Antalya – Finike: 26.8°C

Rize – Pazar: 26.5°C

Artvin – Hopa: 26.1°C

Giresun – Merkez: 25.7°C

Antalya – Kaş: 25.6°C

Samsun – Atakum: 25.6°C

Van – Gevaş: 25.6°C

Rize – Merkez: 25.3°C

Muğla – Bodrum: 25.3°C

Tekirdağ – Marmaraereğlisi: 25.2°C

İstanbul – Sarıyer: 25.2°C

İstanbul – Arnavutköy: 25.0°C

Çanakkale – Gelibolu: 25.0°C

Kocaeli – Kandıra: 24.8°C

Sinop – Merkez: 24.8°C

Muğla – Marmaris: 24.8°C

Balıkesir – Marmara: 24.8°C

Çanakkale – Ezine: 24.5°C

Tekirdağ – Süleymanpaşa: 24.3°C

Yalova – Merkez: 24.3°C

İzmir – Dikili: 24.2°C

Aydın – Didim: 24.2°C

Aydın – Kuşadası: 24.1°C

Ordu – Altınordu: 24.0°C

İstanbul – Silivri: 24.0°C

İstanbul – Fatih: 23.9°C

Çanakkale – Merkez: 23.8°C

Balıkesir – Ayvalık: 23.8°C

İzmir – Seferihisar: 23.7°C

Kastamonu – İnebolu: 23.6°C

Trabzon – Ortahisar: 23.4°C

İstanbul – Tuzla: 23.4°C

Van – Tuşba: 23.3°C

İzmir – Foça: 23.3°C

Ordu – Ünye: 23.2°C

Bartın – Merkez: 22.9°C

Kastamonu – Cide: 22.8°C

Artvin – Arhavi: 22.8°C

Trabzon – Araklı: 22.2°C

Bursa – Mudanya: 22.1°C

İzmir – Çeşme: 21.9°C

Muğla – Datça: 21.9°C

Zonguldak – Çaycuma: 21.9°C

Rize – Çayeli: 21.5°C

Edirne – Enez: 21.4°C

Bitlis – Tatvan: 21.3°C

Düzce – Akçakoca: 21.0°C

İlgili Konular: #Antalya #MGM #Deniz suyu sıcaklığı

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