MGM duyurdu: İstanbul'a ne zaman kar yağacak? 25 Aralık İstanbul'da okullar tatil mi? Yılbaşı gecesi kar yağacak mı?

Yayınlanma: 24.12.2023 - 11:09

Güncelleme: 24.12.2023 - 11:09

'İstanbul'a kar ne zaman yağacak?' sorusunun yanıtı İstanbullular tarafından merak ediliyor. Hava sıcaklıklarının düşmesine rağmen henüz kar yağışı göremeyen İstabullular karın ne zaman yağacığını araştırmaya başladı. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak? 25 Aralık İstanbul'da okullar tatil mi? Yılbaşı gecesi kar yağacak mı?

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son verilere göre; önümüzdeki hafta başında sıcaklık yükselecek. Hafta sonuna doğru ise sıcak hava, yerini sağanak yağış, kar ve fırtınaya bırakacak. Hafta sonu Marmara, Doğu Anadolu'da kar yağışı bekleniyor. İç Anadolu, Akdeniz, ve Doğu Karadeniz'de sağanak yağış etkili olacak.

YILBAŞI GÜNÜ KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji'nin haftalık verilerine göre; cuma ve cumartesi günleri İstanbul'da sağanak yağış etkili olacak. Pazar günü ise karla karışık yağış bekleniyor. Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olabilir. İstanbul'da hafta başından çarşamba gününe kadar güneşli bir hava hakim olacak.

PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

AKOM'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul'da rüzgârın yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenerek kısa süreli hamlelerle fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Rüzgârla birlikte kısa süreli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı da tahmin edilmektedir. Cumartesi akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen fırtına nedeni ile yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" denildi.

Ancak, İstanbul'da pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı.