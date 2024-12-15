MGM duyurdu: İstanbul'da kar ne zaman yağacak?

Yayınlanma: 15.12.2024 - 16:59

Güncelleme: 15.12.2024 - 16:59

Aralık ayında soğuk hava dalgasının etkisiyle İstanbul ve çevresinde kar yağışı beklentisi artarken Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurdun farklı bölgelerinde yaşanabilecek olumsuz hava koşulları hakkında önemli uyarılarda bulundu. Karadeniz Doğu Anadolu ve İç Anadolu’nun bazı kesimlerinde şiddetli kar yağışı ve buzlanma riski bulunuyor. Peki, İstanbul'da kar ne zaman yağacak?

İSTANBUL’A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Meteoroloji’nin son açıklamalarına göre İstanbul ve çevresine yönelik kar yağışı henüz kesinleşmiş değil. Fakat uzmanlar özellikle Aralık ayı sonunda ve Ocak ayı başında İstanbul'da kar yağışının görülebileceğini belirtiyor.

15 ARALIK PAZAR

En düşük sıcaklık: 7°C

En yüksek sıcaklık: 10°C

Nem: 75-90

16 ARALIK PAZARTESİ

En düşük sıcaklık: 6°C

En yüksek sıcaklık: 10°C

Nem: 62-78

17 ARALIK SALI

En düşük sıcaklık: 7°C

En yüksek sıcaklık: 11°C

Nem: 67-80

18 ARALIK ÇARŞAMBA

En düşük sıcaklık: 7°C

En yüksek sıcaklık: 12°C

Nem: 66-88

19 ARALIK PERŞEMBE

En düşük sıcaklık: 5°C

En yüksek sıcaklık: 11°C

Nem: 76-94