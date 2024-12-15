MGM duyurdu: İstanbul'da kar ne zaman yağacak?
İstanbullular, bugün havanın nasıl olacağını ve yılbaşında kar yağma olasılığını merakla araştırıyor. Havanın soğumasıyla birlikte kar yağışı beklentisi de artmış durumda. Peki, İstanbul'da kar ne zaman yağacak?
Aralık ayında soğuk hava dalgasının etkisiyle İstanbul ve çevresinde kar yağışı beklentisi artarken Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurdun farklı bölgelerinde yaşanabilecek olumsuz hava koşulları hakkında önemli uyarılarda bulundu. Karadeniz Doğu Anadolu ve İç Anadolu’nun bazı kesimlerinde şiddetli kar yağışı ve buzlanma riski bulunuyor. Peki, İstanbul'da kar ne zaman yağacak?
İSTANBUL’A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?
Meteoroloji’nin son açıklamalarına göre İstanbul ve çevresine yönelik kar yağışı henüz kesinleşmiş değil. Fakat uzmanlar özellikle Aralık ayı sonunda ve Ocak ayı başında İstanbul'da kar yağışının görülebileceğini belirtiyor.
15 ARALIK PAZAR
En düşük sıcaklık: 7°C
En yüksek sıcaklık: 10°C
Nem: 75-90
16 ARALIK PAZARTESİ
En düşük sıcaklık: 6°C
En yüksek sıcaklık: 10°C
Nem: 62-78
17 ARALIK SALI
En düşük sıcaklık: 7°C
En yüksek sıcaklık: 11°C
Nem: 67-80
18 ARALIK ÇARŞAMBA
En düşük sıcaklık: 7°C
En yüksek sıcaklık: 12°C
Nem: 66-88
19 ARALIK PERŞEMBE
En düşük sıcaklık: 5°C
En yüksek sıcaklık: 11°C
Nem: 76-94
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