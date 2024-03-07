Kapı kapandı ortaklık bozuldu: AKP medyası Yeniden Refah'ı FETÖ'cü yaptı

Yerel seçim sürecinde AKP’yle uzlaşmayan Yeniden Refah Partisi hakkında, iktidara yakın Yeni Şafak’ta ‘FETÖ’cü’ suçlamasında bulunuldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.03.2024 - 11:14
Kapı kapandı ortaklık bozuldu: AKP medyası Yeniden Refah'ı FETÖ'cü yaptı
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14 Mayıs genel seçiminde ‘Cumhur İttifakı’ içerisinde yer alan YRP ile AKP yerel seçim süreci boyunca pek çok kez görüşmüş ancak uzlaşma sağlanamamıştı.

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin yerel seçim kararını açıklamış ve Ankara, İstanbul ve İzmir'de kendi adaylarını çıkaracağını duyurmuştu. 

Bugün ise AKP’ye yakın Yeni Şafak’ta dikkat çeken bir röportaj yayımlandı. 

“Mahalli seçimlerle ilgili aday tespitlerinde de partimizin temel görüşü yerine oy hesabı yapıldığını ve inancımızla uyumlu olmayan adayların gösterildiğini görmek beklentimizin boşuna olduğunu göstermiştir” sözleriyle 20 Şubat’ta Yeniden Refah’tan istifa ettiğini duyuran ve AKP’ye katılan Suat Pamukçu’yla yapılan röportajda, YRP’de FETÖ mensuplarının bulunduğu iddia edildi. 

Röportajın ilgili kısmı şu şekilde: 

İstifa açıklamanızda, 'İnancımızla uyumlu olmayan adaylar' diyorsunuz. Ben başka partiden ziyade daha derin bir eleştiri yaptığınızı düşünüyorum. Nedir kastınız?

FETÖ! Varlar. Genel Başkan’ın yanında varlar. Özellikle şunu söyleyeyim; ısrarla ittifaka karşı olanlar kesin FETÖ'cüdür. Bu FETÖ'cülerin de şu anda tek hedefleri Reisicumhur'dur. İntikam almak duygusuyla yanıp tutuşuyorlar.

Siz FETÖ’cü dediklerinizi isim isim biliyor musunuz?

Biliyorum. Alıp getiriyorlar. Referans oluyorlar. Yüzlerine söyledim.”


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