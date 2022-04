MHP Arifiye İlçe Başkanı Ferit Şekerli görevinden istifa etti!

29 Nisan 2022 Cuma, 14:32

AKP teşkilatlarında yöneticileri istifaları sürürken bir istifa da MHP teşkilatında yaşandı. MHP Arifiye İlçe Başkanı Ferit Şekerli görevinden istifa ettiğini duyurdu.

MHP'li Şekerli, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, istifa kararını "işlerim yoğun" diye gerekçelendirdi.

"İŞLERİM YOĞUN"

Şekerli'nin açıklaması şöyle:

"Kıymetli Arifiyeli hemşerilerim değerli dava arkadaşlarım, 07.01.2020 yılından bu yana sürdürmüş olduğum maneviyat dolu MHP Arifiye ilçe başkanlığı görevimi, işlerimin yoğunluğu nedeniyle bırakmak durumunda olduğumu üzülerek sizlerle paylaşmak isterim. İstifa kararımı paylaşırken bazı düşüncelerimi de sizlere içtenlikle ifade etmek istiyorum; Türk Milliyetçiliği davasının siyasi temsilcisi olarak Milliyetçi Hareket Partisinin Arifiye ilçe başkanlığı görevimi büyük bir gururla sürdürdüm. Türk milliyetçiliğine ve Milliyetçi Hareket Partisinin ilkelerine bağlı olarak dava arkadaşlarımla uyum içinde çalışmak her zaman en büyük önceliklerimin başında geldi.

Başbuğumuz Cennet Mekan Alparslan Türkeş’in de dediği gibi; ‘’ Türkün en önemli vasfı teşkilatçılığıdır.’’ Teşkilat içerisinde yer alan dava arkadaşlarımla birlikte geçirdiğim süre boyunca davamıza olan sevgimiz ve sorumluluğumuzun gereğini gerçekleştirmeyi her zaman ilke edindim. İnsanı sevemeyenin milliyetçi olmayacağı anlayışıyla hareket ederek insan sevgisi ile tüm çalışmalarda yer almaktan büyük bir kıvanç duydum.

Görevim boyunca bana teslim edilen emaneti yüklenme vazifesini yerine getirip, doğrulukla girdiğim bu görevden doğrulukla çıkmanın haklı gururunu ve hüznünü yaşamaktayım. Kalbimin en derin köşesinde hiçbir zaman son bulmayacak ülkücü davasını yaşatmaktan gurur duyacağımı belirtmek isterim.

"HAKKINIZI HELAL EDİN"

Bu duygu ve düşüncelerle; Türk-İslam davasını, Arifiye’nin her sokağına, caddesine, taşına, toprağına büyük bir heyecanla anlatma fırsatı sunan Milliyetçi Hareket Partisi genel başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’ye, Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili ve Sakarya milletvekili sayın Muhammed Levent Bülbül’e, il başkanımız sayın Ahmet Ziya Akar’a, MHP Sakarya il yönetim kurulu üyelerine, Önceki dönem ilçe başkanımız sayın Murat Yördan’a, birlikte görev yapmaktan onur duyduğum tüm ilçe başkanlarına, Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren ekip ruhunu hiç kaybetmeyip, gece gündüz demeden, maddi manevi yanımda olan MHP Arifiye ilçe yönetim kuruluna, her çaldığımız kapıyı güler yüz ve heyecan ile açıp, hoş sohbetini esirgemeyen kıymetli Arifiye halkına, İlçe kaymakamımız sayın Bekir Dınkırcı’ya, İlçemizin Kamu kurum yönetici ve müdürlerine, İlçemiz muhtarlar derneği başkanı sayın Yusuf Yavuz ve yönetim kuruluna, Görev süremde desteklerini her alanda hissettiğim Sakarya Askon Başkanı sayın Engin Tumbaz, Yönetim kurulu ve üyelerine, İlçemiz Stk başkan ve yöneticilerine, samimi bir şekilde desteğini esirgemeyen dost ve arkadaşlarıma, Görevim süresince, bana katlanan hayat arkadaşım eşime, her zaman arkamda bir dağ gibi duran aileme sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Bundan sonraki mücadelelerinde desteğimi hiçbir zaman esirgemeyeceğimi belirtiyor, Yeni Yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diliyorum. Hakkınızı helal edin, benden yana helal olsun. Gençliği iyiye yönelten insanlığı iyiye yöneltir. Sevgi ve saygılarımla..."