Cumhuriyet Gazetesi Logo
MHP bu hafta grup toplantısı yapmayacak: Nedeni belli oldu

MHP bu hafta grup toplantısı yapmayacak: Nedeni belli oldu

2.12.2025 10:20:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
MHP bu hafta grup toplantısı yapmayacak: Nedeni belli oldu

MHP, her salı günü TBMM'de düzenlediği grup toplantısını bu hafta yapmayacak. Söz konusu durumun nedeni belli oldu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), bu hafta TBMM'de grup toplantısı yapmayacak.

Bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından MHP, her salı Meclis'te yaptığı grup toplantısını yapmama kararı aldı.

BÜTÇE SONRASI ARA

Cumhuriyet'in edindiği bilgiye göre; MHP, sona eren bütçe görüşmeleri sonrası bir haftalık ara verdi.

BAHÇELİ TÜRKGÜN'DEN MESAJ VERMİŞTİ

MHP lideri Devlet Bahçeli, Türkgün gazetesine önemli mesajlar vermişti.

"MHP içinde darbe" iddialarına yönelik konuşan Bahçeli, "Bunların tamamı faso fiso" ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli, Şırnak’taki sempozyuma katılan KDP lideri Mesud Barzani için ise "Yabancı üniformalı askerlerin dolaşması rezalettir" demişti.

İlgili Konular: #MHP #Devlet Bahçeli #grup toplantısı