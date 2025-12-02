MHP bu hafta grup toplantısı yapmayacak: Nedeni belli oldu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), bu hafta TBMM'de grup toplantısı yapmayacak.
Bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından MHP, her salı Meclis'te yaptığı grup toplantısını yapmama kararı aldı.
BÜTÇE SONRASI ARA
Cumhuriyet'in edindiği bilgiye göre; MHP, sona eren bütçe görüşmeleri sonrası bir haftalık ara verdi.
BAHÇELİ TÜRKGÜN'DEN MESAJ VERMİŞTİ
MHP lideri Devlet Bahçeli, Türkgün gazetesine önemli mesajlar vermişti.
"MHP içinde darbe" iddialarına yönelik konuşan Bahçeli, "Bunların tamamı faso fiso" ifadelerini kullanmıştı.
Bahçeli, Şırnak’taki sempozyuma katılan KDP lideri Mesud Barzani için ise "Yabancı üniformalı askerlerin dolaşması rezalettir" demişti.