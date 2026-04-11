MHP'den dikkat çeken kanun teklifi: Gündüz kuşağı programlarını ve haber bültenlerini içeriyor

11.04.2026 10:24:00
Haber Merkezi
MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç, gündüz kuşağı programları ile haber bültenlerinde özel hayatın ihlalini içeren içeriklerin yasaklanması için kanun teklifi verdi.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç, TBMM'ye gündüz kuşağı programları ile haber bültenlerini ilgilendiren bir kanun teklifi verdi. Karakoç kanun teklifinde, özel hayatın ihlaline ilişkin unsurların reyting amacıyla kullanılmasının önüne geçilmesinin amaçlandığını ifade etti.

Teklif ile kişilerin aile hayatına, ailevi çatışmalarına, tarafların yüzleştirilmesine, kişisel verilerine, sağlık bilgilerine, malvarlıklarına açık kamu yararı bulunmadıkça programlarda yer verilememesi öngörülüyor. 

Teklifte ayrıca kişilerin bu konuda açık rıza vermiş olmalarının yasağı ortadan kaldırmayacağı belirtiliyor. 

"AİLE HAYATI REYTİNG AMACIYLA KULLANILMASIN"

Türkiye gazetesinin haberine göre MHP Kahramanmaraş Milletvekili Karakoç, teklifinin gerekçesinde şu ifadelere yer verdi:

“Kişisel hayatın ve aile hayatının en hassas yönlerinin televizyon programlarına konu edilmesi, bunların bir eğlence ve tüketim unsuruna dönüşmesine yol açmaktadır.

Bu teklif ile kişilerin özel hayatına, aile hayatına, sağlık bilgilerine, ekonomik ve sosyal durumlarına ve benzeri mahrem alanlara ilişkin unsurların reyting, teşhir veya eğlence amacıyla kullanılmasının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.”

