MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp 'cinsel istismar'dan tutuklanmıştı: Ayrıntıları ortaya çıktı
MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp'in tutuklanmasına neden olan suçlamanın ayrıntıları ortaya çıktı. Kayaalp'in 16 yaşındaki bir erkek çocuğa aylarca cinsel istismar uyguladığı iddia edildi.
Görevden alınan MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp'in, "çocuğa cinsel istismar" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmesi gündeme oturdu.
Cihan Kayaalp'in tutuklanmasına neden olan olayın ayrıntıları ortaya çıktı.
OdaTV'den Masum Gök'ün haberine göre, olay MHP'ye yakın gençlerin gittiği müstakil bir yerde yaşandı. Buraya cinsel istismara uğrayan 16 yaşındaki erkek çocuk da gidiyordu. Cihan Kayaalp'in makam odası da olan bu yerde, Kayaalp 16 yaşındaki lise öğrencisine 4 aydır cinsel istismarda bulunuyordu. Çocuk bu durumu ailesine ve okuduğu okulun müdürüne söyledi.
Cinsel istismara uğrayan çocuğun okuduğu okulun müdürü, bu olayı dinledikten sonra hemen adli makamlarla paylaştı. Bunun üzerine harekete geçen polis Cihan Kayaalp'i gözaltına aldı. Emniyet ve Savcılık ifadelerinde suçlamayı kabul etmeyen Cihan Kayaalp tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TEK SUÇLAMA
OdaTV'ye bilgi veren savcılık kaynakları, Cihan Kayaalp ile ilgili tek suçlamanın cinsel istismar olduğunu söyledi. Öte yandan MHP'nin tutuklanan eski il başkanı Cihan Kayaalp 2008'de Temiz Toplum Derneği İl Başkanıydı. O dönemde de işsizlere iş, çiftçilere gelir desteği, tutuklu ve hükümlülerin davalarını Yargıtay'da bozarak cezalarını düşürecekleri vaadiyle insanları dolandırmaktan tutuklanmıştı.
Kayaalp, dönemin Vatansever Kuvvetler Güçbirliği Hareketi üyeleri Abdurrahman Yona, Mehmet Hanifi Demirtaş, Ahmet Dilmen ve Mustafa Taş 18 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi.
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