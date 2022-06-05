Esenyurt'ta çocuğa cinsel istismarda bulunan kişi yakalandı

İstanbul Esenyurt’ta bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu tespit edilen şahıs, mahalleli tarafından linç edilmek istendi. Polisin yakaladığı şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

İHA
05 Haziran 2022 Pazar, 07:43
Esenyurt'ta çocuğa cinsel istismarda bulunan kişi yakalandı
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Olay, Namık Kemal Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bir çocuğa cinsel istismarda bulunan V.K. (30) mahalleli tarafından yakalandı.

LİNÇ EDİLMEK İSTENDİ

Mahalle sakinleri tarafından V.K. linç edilmek istendi. Olay yerine gelen polis ekipleri V.K.'yi güçlükle mahalleden çıkardı. Emniyetteki işlemleri yapılan şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.


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