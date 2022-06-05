Esenyurt'ta çocuğa cinsel istismarda bulunan kişi yakalandı
İstanbul Esenyurt’ta bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu tespit edilen şahıs, mahalleli tarafından linç edilmek istendi. Polisin yakaladığı şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Olay, Namık Kemal Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bir çocuğa cinsel istismarda bulunan V.K. (30) mahalleli tarafından yakalandı.
LİNÇ EDİLMEK İSTENDİ
Mahalle sakinleri tarafından V.K. linç edilmek istendi. Olay yerine gelen polis ekipleri V.K.'yi güçlükle mahalleden çıkardı. Emniyetteki işlemleri yapılan şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
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