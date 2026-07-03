MHP Hakkari İl Başkanı bıçaklı kavgada yaralandı

MHP Hakkari İl Başkanı Fatih Öztepe'nin Yüksekova ilçesine bağlı Şakıtan köyündeki bir kavga esnasında yaralandı.

Öztepe, köyde iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgayı ayırmaya çalışırken yaralandığını açıkladı.

Hastanede tedavi altına alınan Öztepe'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

'İKİ HAFİF BIÇAK YARASI ALDIM'

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan MHP'li başkan şu ifadeleri kullandı:

"Dün akşam saat 19.30-20.00 sıralarında benim de misafir olarak bulunduğum bir yerde iki kişi arasında çıkan kavgayı ayırmak amaçlı müdahalem esnasında iki hafif bıçak yarası almış bulunmaktayım. Durumum gayet iyi. Asılsız haber yapan kişi ve kuruluşlar hakkında hukuki süreç başlatılmıştır."