MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı silahlı saldırıya uğradı
Sancaktepe'de, MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı Erkan Hançer silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Hançer tedavi altına alındı. Hastane önüne tedbir amaçlı Çevik Kuvvet sevk edildi.
Olay, saat 09.00 sıralarında Sancaktepe'de meydana geldi.
İddiaya göre, alışveriş için gittiği marketten çıkan MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcı Erkan Hançer, henüz kimliği belirlenemeyen bir şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. Hançer, kanlar içerisinde yere yığılırken şüpheli şahıs olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olayı gören çevredeki yurttaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri konuya ilişkin çalışma başlatırken sağlık ekipleriyse Hançer'i Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
ÇEVİK KUVVET HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Erkan Hançer'in yakınları ve parti üyeleri hastaneye gelirken güvenlik amaçlı hastane önüne Çevik Kuvvet ekipleri sevk edildi.
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