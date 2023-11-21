MHP kulislerinde Erdoğan’ın çıkışına ‘meşruiyet’ zemininde bakılıyor: Geniş yetkiyi 50+1 ile aldı

Yayınlanma: 21.11.2023 - 04:00

Güncelleme: 21.11.2023 - 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya ziyareti dönüşünde gazetecilere, cumhurbaşkanı seçimleri için gerekli olan yüzde 50+1 kuralı ile ilgili “Değişmesi isabetli olur” çıkışında bulunmuştu. Erdoğan’ın açıklamaları sonrasında bugüne değin MHP kanadından “herhangi bir açıklama yapılmadı.”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, bugünkü partisinin grup toplantısında yüzde 50+1 koşuluyla ilgili değerlendirmelerde bulunacağı ileri sürülürken Erdoğan’ın yüzde 50+1 ile ilgili sözleri MHP kulislerinde de tartışılıyor. MHP’de, Cumhurbaşkanı seçimleri için gerekli olan yüzde 50+1 kuralının 2017’deki anayasa referandumunun ardından 9 Temmuz 2018’de fiilen yürürlüğe giren cumhurbaşkanlığı sisteminin “temelini oluşturduğu” ifade ediliyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde seçilen cumhurbaşkanının “devletin başı” olmasının yanı sıra yürütme yetkisine sahip, devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasından üst kademe kamu yöneticilerinin atanmasından, görevlerinin son verilmesine, yasaların yeniden görüşülmek üzere TBMM’ye gönderilmesine değin pek çok geniş yetkilere sahip olduğunun altı çizilirken “Cumhurbaşkanı seçimlerinin milletvekili ve belediye seçimleriyle karıştırılmaması gerektiği” dillendiriliyor. Cumhurbaşkanının kendisine verilen yetkileri “cumhurun tümünün temsili adına kullandığına” da işaret edilirken bu gerekçeyle yüzde 50+1 kuralının “sistemin demokratik meşuriyet temelini oluşturduğuna” dikkat çekiliyor.

‘YETKİLERİ TARTIŞMAYA AÇILIR’

Olası bir anayasa değişikliği halinde yüzde 50+1 kuralının değişmesi ve bir sonraki seçimlerin “en fazla oyu alan adayın seçilmesi” gibi bir hükümle yapılması halinde, “başta seçilen cumhurbaşkanının yetkileri olmak üzere sistemin meşruiyetini de tartışmaya açabileceği” değerlendirmeleri yapılırken cumhurun başı kabul edilen cumhurbaşkanının “halkın yarısından fazlasının oyunu alarak seçilmemesi halinde sisteme ve seçilen cumhurbaşkanına karşı da güvensizliği tetikleyebileceğine” dikkat çekiliyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişin en önemli nedenlerinden biri yıllar içinde oluşan yönetimsel krizlere son vermek ve bir daha askeri darbelere maruz kalmamaktı. Bu sistemden önce doğan siyasi açmazlar cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile son bulmuştur. Yüzde 50+1 kuralı da sistemin yeniden tartışmaya açılmasının önündeki en önemli etkenlerden biridir” değerlendirmeleri de yapılıyor

