MHP'li Feti Yıldız'dan 'etnik ayrılıkçılık' anımsatması: 'Devlet' desteğine vurgu yaptı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Terörsüz Türkiye' ismi ile yürütülen süreç kapsamında terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan hakkında 'kurucu önder' demesi kamuoyunda tepki ile karşılanmaya devam ediyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ise bugün X hesabından yaptığı açıklamada, Ortadoğu'daki artan gerilime ilişkin 'etnik ayrılıkçılık' vurgusu yaptı.

Yıldız, etnik ayrılıkçı hareketlerin tarihsel örnekler üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, terör ve şiddetin tek başına yeterli olmadığını, devlet desteği olmadan hiçbir ayrılıkçı yapının devlet kuramayacağı görüşünü dile getirdi.

"Ermenilerin Balkanları örnek alarak terör ve tedhişe başvurmalarına rağmen başarısız olma nedenleri az terör üretmeleri ya da yaygınlaşma ve derinleşmesinin yetersiz olmasından değildir. O yıllarda kendileri için savaşacak devletin bulunmamasıdır" ifadelerini kullandı.

"BİR DEVLETE SAHİP OLMALARI OSMANLI-RUS HARPLERİ SAYESİNDE OLDU"

MHP'li Yıldız açıklamasında şunları kaydetti:

"Osmanlı Türk İmparatorluğun en uzun yüzyılı bir kuşatıcı/kapsayıcı modern milli devlet inşası çabalarıyla geçerken, aynı zamanda 1 asır boyunca etnik ayrılıkçı hareketlerle mücadele etmek zorunda kalmıştır.

Bugünlerde Ortadoğu’da herkesin bir kez daha tanık olduğu gibi; Etnik ayrılıkçı hareketler ne kadar terör ve tedhiş üretirlerse üretsinler ve ne kadar ayrılıkçı fikirleri yaygın ve derin hale getirirse getirsinler, kendileri için savaşan bir devlet olmadan hiçbir zaman ayrılma, devlet kurma imkân ve şansına sahip olmamışlardır.

Osmanlı Türk Devletinin son döneminde Sırplar, Makedonlar, Rumlar, Bulgarlar bir asır boyunca ciddi manada Balkanlarda terör ve tedhiş üretmiş ve çok ciddi terör örgütleri ortaya çıkartmışlardır. Fakat hepsinin milli kimlik kazanmaları ve bir devlete sahip olmaları ancak ve ancak Rusya gibi bir devletin himayesinde ve Osmanlı-Rus Harpleri sayesinde olmuştur.

Bulgarlar bütün Tuna vilayetini ateşe verdikleri halde eğer Rus Orduları Ayastefanos'a kadar gelmeseydi, Tersane Konferansı ile uluslararası sistemin Bulgarlara verdiği özerkliği elde edemeyeceklerdi.

Aynı şey 1838 Yunan İsyanı için geçerlidir. Çeşme'de Osmanlı Donanması yakılmasaydı, Mora’daki tüm terör ve tedhişe rağmen ortaya Yunanistan diye bir devlet çıkmazdı.

Ermenilerin Balkanları örnek alarak terör ve tedhişe başvurmalarına rağmen başarısız olma nedenleri az terör üretmeleri ya da yaygınlaşma ve derinleşmesinin yetersiz olmasından değildir. O yıllarda kendileri için savaşacak devletin bulunmamasıdır."

MHP'NİN ÖCALAN ÇIKIŞI TEPKİ İLE KARŞILANMIŞTI

'Terörsüz Türkiye' ismi ile yürütülen süreç kapsamında MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan hakkında 'kurucu önder' ifadeleri tepki ile karşılanmıştı.

MHP lideri Bahçeli, PKK lideri Öcalan'a neden kurucu önder dediğini, “Süreçte dilimiz sert olursa iki çizgi arasındaki çizgi eğri olur. O zaman da hedefe ulaşmak zorlaşır. ‘Kurucu Önder’ ifadesini o yüzden kullandım” sözleri ile açıklamıştı.