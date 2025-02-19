MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama!
Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklamada bulunan MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Sayın Genel Başkanımızın sağlık durumu son derece yerindedir" dedi.
Milliyet Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, partinin genel başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna yönelik sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı.
"SAĞLIK DURUMU SON DERECE YERİNDEDİR"
Bahçeli'nin sağlık durumun iyi olduğunu belirten Büyükataman, yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Bir süredir özellikle sosyal medyadaki bazı kimliksiz çevreler tarafından Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu hakkında sistemli ve maksatlı bir spekülasyon yapıldığı görülmektedir. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli önceden planlanmış bir şekilde başarılı bir operasyon geçirmiş ve hastaneden taburcu olmuştur. Yüce Allah’a şükürler olsun ki; Sayın Genel Başkanımızın sağlık durumu son derece yerindedir.
Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli şu anda planlanmış istirahat süresi içerisindedir ve çalışmalarını sürdürmektedir. Maksatlı bir şekilde trol isimler arkasına saklanıp kafa karıştırmaya çalışan Türkiye ve MHP düşmanları, kaos hevesiyle el ovuşturan sicili bozuk sefiller gördükleri aşağılık rüyadan kabusla uyanacaklardır."
Bir süredir özellikle sosyal medyadaki bazı kimliksiz çevreler tarafından Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu hakkında sistemli ve maksatlı bir spekülasyon yapıldığı görülmektedir.— İsmet Büyükataman (@buyukataman) February 19, 2025
Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli önceden planlanmış bir şekilde başarılı…
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