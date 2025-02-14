Son Dakika... MHP açıkladı: Devlet Bahçeli taburcu oldu!

Son dakika gelişmesi... Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) yapılan açıklamada Devlet Bahçeli'nin taburcu edildiği bildirildi.

Son Dakika... MHP açıkladı: Devlet Bahçeli taburcu oldu!
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AA
Yayınlanma: 14.02.2025 - 12:09

Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) kalp kapakçığı girişimsel operasyonu geçiren Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin bugün itibarıyla hastanedeki tedavi sürecinin tamamlandığını ve taburcu edildiğini bildirdi.

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Etiketler: #Devlet Bahçeli #Son dakika #taburcu #MHP

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