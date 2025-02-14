Son Dakika... MHP açıkladı: Devlet Bahçeli taburcu oldu!
Son dakika gelişmesi... Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) yapılan açıklamada Devlet Bahçeli'nin taburcu edildiği bildirildi.
Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) kalp kapakçığı girişimsel operasyonu geçiren Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin bugün itibarıyla hastanedeki tedavi sürecinin tamamlandığını ve taburcu edildiğini bildirdi.
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Etiketler: #Devlet Bahçeli #Son dakika #taburcu #MHP
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