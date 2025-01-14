MHP lideri Devlet Bahçeli’den ‘boks eldivenli’ poz!
Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi parti merkezindeki makamında ziyaret etti. Bahçeli görüşme sonrası kendisine hediye edilen boks eldivenleri ile poz verdi.
Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.
Makam odasında yapılan ziyarette Bahçeli'ye üzerinde adının yazılı olduğu boks eldiveni hediye edildi. Bahçeli kendisine hediye edilen boks eldiveni ile poz verdi.
TBF Başkanı Hekimoğlu ziyaretine ilişkin şu açıklamalarda bulundu:
“Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Dr. Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret ettik. Türk sporuna ve boks camiasına göstermiş olduğu ilgi ve destekten dolayı şükranlarımızı sunarız. Federasyonumuza vermiş olduğunuz kıymetli zaman ve değerli görüşleriniz bizler için büyük bir onur ve motivasyon kaynağı olmuştur. Ziyaretimiz sırasında göstermiş olduğunuz sıcak karşılama ve misafirperverlik için yürekten teşekkür eder, Türk boksunun daha da ileri taşınması adına verdiğiniz desteğin tüm camiamıza güç verdiğini ifade etmek isteriz."
Spor Haberleri
- Errick McCollum, Fenerbahçe'ye geldiği için mutlu!
- Erzurumspor'da Hakan Kutlu'dan transfer açıklaması
- Bahçeli’den ‘boks eldivenli’ poz!
- Adanaspor, 4 futbolcuyla sözleşme imzaladı
- İspanyol yıldız gözaltına alındı!
- Stoper transferinde Fenerbahçe'ye kötü haber!
- Ronaldo'dan Al Nassr kararı: 200 milyon Euro kazanacak!
- Beşiktaşlı eski kaleci 2. Lig'e transfer oldu!
- Konyaspor'dan Jose Mourinho'ya sert yanıt!
- Beşiktaş'tan teknik direktör açıklaması!
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP ve CHP arasındaki fark açılıyor!
- 'Erken seçim' ve 'Demirtaş' yanıtı
- Suç örgütü liderinden Dervişoğlu'na tehdit!
- Diğer oğlu da tutuklandı!
- Bir oyuncu daha ‘Ayşe Barım’ sessizliğini bozdu
- Menzil'de mülk kavgası, birbirlerine girdiler!
- Yılmaz Özdil kalp krizi geçirdi
- 'Ziyaret trafiğini izleseniz anlayacaksınız'
- Savcı mütalaasını açıkladı
- Usta oyuncu hayatını kaybetti!