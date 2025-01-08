Boksit madeni bir genişlerse Gidengelmez

Yayınlanma: 08.01.2025 - 20:16

Güncelleme: 08.01.2025 - 20:16

Halihazırda 2633 metrekare alan ruhsatı bulunan Eti Madencilik, şu anda bu alanı işletmiyor. Şirketin önce bu küçük ve daha kabul edilebilir alan için maden ruhsatı alması, 1700 kat daha büyük bir alan için yeniden ruhsat başvurusunda bulunmak yerine kapasite arttırma başvurusunun ilk adımını atmanın hesabını yapması olarak yorumlanıyor.

KÖYE 300 METRE BOKSİT MADENİ

Genişletilmek istenen maden alanı Değirmenlik ve Salihli Köyü arasında bulunuyor. Eğer işletmenin alanının genişletilmesine izin verilirse işletmenin sınırı Değirmenlik Köyü’ne dayanacak ve köyün 300 metre yakınında dinamitle patlatma, taş kırma işlemleri yapılabilecek.

YABAN HAYATI GELİŞTİRME SAHASINDA BOKSİT MADENİ

Antalya Ekoloji İnisiyatifi’nden Özgür Atasayar “Maden sahasının talep ettiği işletme alanının 70 bin metrekaresi Gidengelmez Dağları’nda, yaban keçilerinin, ayıların, porsukların, tilkilerin de yaşam alanı olan yaban hayatı koruma sahası içinde bulunuyor. Dolayısıyla maden sahasının genişletilme talebi kabul edilirse yaban hayatının sürdürülmesi tehlike altına girecek. Köknar, Ardıç ağaçlarının bulunduğu ve adam kayalara benzer ilginç jeolojik oluşumların gözlendiği, içinde mezarlığın da bulunduğu alan maden sahası olacak. Boksit madeni açılması ve işletilmesi sonucu hafriyat tozlarıyla patlamaların neden olduğu sarsıntı Değirmenlik Köyü’ndeki 860 dönümde yapılan kiraz, ceviz, sebze, meyve üretimiyle bağcılık faaliyetleri ve su kaynakları için de tehdit oluşturacak. Proje sahası Kudduzlar tarım arazilerine 1280, Yazı tarım alanına 1800 m mesafede. Tarihi düğmeli evleri, medresesi ve şelalesiyle tanınan köy, turistik bir cazibe merkezi olma özelliğini kaybedecektir. Bölge, madenciliğin etkisiyle sanayi bölgesine dönüşecek ve binlerce yıllık kültürel miras zarar görecek” diyor.

HALK, ÇED TOPLANTISINDA ‘HAYIR’ DEDİ

Geçtiğimiz Eylül ayında ÇED bilgilendirme toplantısı yapılan Değirmenlik Köyü’nde tüm köylüler, maden işletme sahasının genişletilmesine karşı görüş bildirdi. Şimdi ÇED sonucu bekleniyor.

Muhtarlık encümen üyesi ve köylülerden Durmuş Şahin, “Eti Maden, mevcut sahayı ihale ile almış, o bölgede çalışacaksa çalışsın ama biz alanı genişletmesine karşıyız. Alan genişletilirse biz hayvancılık yapamayız. Henüz maden işletmesi başlamadığı halde, pek çok yere giriş çıkış yasaklandığı için hayvanlarımızı otlatacak, güdecek yer bulamıyoruz. Bize dünyalar da verilse istemiyoruz. Biz Kaz Dağları’nı görüyoruz, Karadeniz’in halini görüyoruz, Eti Maden’in genişlemesine karşıyız” diyor.

ALÜMİNYUM MADENİ AÇMAK EKONOMİK Mİ?

Boksit, alüminyum oksit içmesinden dolayı alüminyum üretiminde kullanılıyor, çıkarılması ve işlenmesinde açık ocak madenciliği yapılıyor. Bu nedenle maden çıkartılırken geniş bir alan kazılıyor, ağaçlar kesiliyor. Diğer taraftan alüminyumun kalite kaybına uğramadan ucuz bir maliyetle geri dönüştürülebilir bir malzeme olduğu dolayısıyla yeni boksit ocakları açmanın sadece ekolojik değil ekonomik anlamda da fayda getirmediği öne sürülüyor.