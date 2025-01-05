Boksör, nakavt sonucu hayatını kaybetti

Yayınlanma: 05.01.2025 - 13:04

Güncelleme: 05.01.2025 - 13:04

Tanzanyalı boksör Hassan Mgaya'nın çıktığı maçta aldığı yaralar sonucu hayatını kaybetti. Mgaya, 27 Aralık'ta Paul Elias tarafından nakavt edilmişti.

Mgaya'nın, son maçının beşinci raundunda kafasına birkaç ağır darbe almasının ardından nakavt edildiği ve apar topar hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Ringte ilk yardım uygulanmasının ardından Mgaya'nın, kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra hayatını kaybettiği ifade edildi.

Otopsi raporlarına göre, Mgaya'nın aldığı nakavt darbesi sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.

Dünya Boks Konseyi (WBC), “Tanzanyalı profesyonel boksör Hassan Mgaya 27 Aralık'ta aldığı nakavt sonucu 30 Aralık 2024 tarihinde hayatını kaybetti. Mgaya, son anlarını geçirdiği Mwananyamala Hastanesi'ne nakledilmeden önce Tanzanya'nın Sinza kentindeki Filistin Hastanesi'ne kaldırıldı. Tüm WBC ailesi ve Başkan Mauricio Sulaiman, sevgili şampiyonumuzun ailesine ve dostlarına en derin taziyelerini sunmaktadır. Huzur içinde yatsın” ifadelerine yer verdi.

Mgaya bir ay içinde ölen ikinci Tanzanyalı boksör oldu. Kasım ayında Abbasi Mselem, Zanzibar'da bir dövüş sırasında nakavt edildikten sonra ölmüştü.