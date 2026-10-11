MHP'nin konvoyunda kaza: Milletvekili yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti

Kaza, Afşin-Göksun kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç ile MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Metehan'ın ilçedeki ziyaretleri dolayısıyla yola çıkan konvoyda, 07 L 6050 plakalı kamyonet ile 46 AY 069 plakalı otomobil, Afşin-Elbistan kara yolunun Gerger Mahallesi kavşağında çarpıştı.

KARAKOÇ DA YARALANDI

Kazada ilk belirlemelere göre kamyonet şöförü Samet Özdemir hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar arasında Milletvekili Zuhal Karakoç, koruma polisi ve şoförünün de bulunduğu öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.