"MHP seçimin ertelenmesine sıcak bakmıyor, Anayasa'ya dikkat çekiyor" iddiası

Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 12:45

Güncelleme: 19 Şubat 2023 - 13:16

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ilde ağır yıkıma neden olan depremlerin ardından tartışma konusu olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin tarihi ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

"SEÇİMİN ERTELENMESİ SÖZ KONUSU DAHİ OLAMAZ"

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya tarafından ortaya atılan iddiaya göre, MHP'liler seçimin ertelenmesi ihtimaline sıcak bakmıyor.

Sarıkaya, son bir hafta içinde konuştuğu MHP'nin etkin isimlerinin hemen hepsinin, "Anayasa’nın 78 ve 79’uncu maddeleri net yazılmış; her okuyanın anlayacağı şekilde kaleme alınmış. Bu ortadayken farklı bir arayışın anlamı yok. Seçim ertelemesi söz konusu dahi olamaz" dediklerini kaydetti.

"ERTELEMEYE SICAK BAKMAYAN AKP'LİLER DE VAR"

Seçimin ertelenmesine sıcak bakmayan AKP'lilerin de bulunduğunu öne süren Muharrem Sarıkaya, "Buna karşın bir başka grup da 18 Haziran sonrasına ertelenip, yerel seçim ile genel seçimin birlikte yapılması konusunda nabız yokladı. Ancak olmayacağını, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in erteleme konusundaki tutumunun net olduğunu anlayınca arayışlarına son verdi" dedi.

"SEÇİM İÇİN İKİ TARİH ÜZERİNDE DURULUYOR"

Seçim için iki tarihi üzerinde durulduğunu aktaran Sarıkaya, şu ifadeleri kullandı:

"Sonunda seçim için iki tarih üzerinde duruluyor... Burada birinciliği daha önce de açıklandığı gibi 10 Mart’ta kararın açıklanıp, 14 Mayıs’ta da seçimin yapılmasına dönük sürecin devam ettirilmesi görüşü. Diğeri de zamanında yani, 18 Haziran’da yapılması… MHP’nin ise 14 Mayıs veya 18 Haziran konusunda net bir kararı yok.

Hem sahanın temizlenmesi, gidenlerin geri dönmesi ve seçmen kütüklerinin oluşturulması için zamana ihtiyaç olduğu görüşü bazı yetkin isimleri tarafından dile getiriliyor olsa da parti kararına dönüşmüş değil… Kararın AK Parti’de olduğunun altı çiziliyor."