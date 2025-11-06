MHP'nin gazetesi Türkgün, yandaş Yeni Şafak'ı hedef aldı: 'Derdiniz ne sizin?'

İktidara yakın kimliği ile bilinen Yeni Şafak gazetesi, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ı dinlemesi gündemi üzerinden 'barış sürecini' hedef aldı.

Gazete, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin önerisinin aksine, "Komisyon İmralı'ya gitmesin" başlığı ile bir kamuoyu araştırmasını manşetine taşıdı.

Ankete göre, vatandaşların yüzde 76,7’si komisyonun İmralı’ya giderek Öcalan ile görüşmesine karşı çıktı.

YENİ ŞAFAK'A TÜRKGÜN RESTİ

MHP'nin medya organı Türkgün gazetesi, Yeni Şafak'ın söz konusu manşetine bugünkü sayısı ile karşılık verdi.

Türkgün, "Yeni Şafak, 'terörsüz Türkiye'ye darbe vurmak istedi, arşivlerle rezil oldu! Derdiniz ne sizin?" başlığını manşete taşıdı.

Haberde, "AK Parti'yi ekonomi üzerinden vurmaya kalkan Yeni Şafak, yeni kozunu 'Terörsüz Türkiye' üzerinden oynuyor. Gazete, bin 100 kişilik anketi öne sürerek, 'Terörsüz Türkiye' sürecini baltalamaya çalıştı" ifadelerine yer verildi.

"GEÇMİŞTE BAŞKA, ŞİMDİ BAŞKA"

Haberde, Yeni Şafak'ın önceki manşetlerine yer verilerek çelişkiye dikkat çekildi:

"Gazete (Yeni Şafak), 2009 sürecin başarıya ulaşması için kampanya dahi düzenlemişti. 'Diyalog, uzlaşma ve dostluk zamanını' alt başlığıyla okurlara "Bu çağrıya siz de katılın" diyen Yeni Şafak, bir başka asyısında ise "Silah sustu, barış zamanı" başlığını atmıştı"

"YAYIN POLİTİKASI DEĞİŞTİ" VURGUSU

Türkgün'ün Yeni Şafak'ı hedef alan manşetinde, Yeni Şafak'ın yayın politikasında köklü değişiklik olduğu iddialarına da yer verildi.

İşte o manşet: