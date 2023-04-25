MHP'de anket korkusu... 'Manipülasyon' olduğunu öne sürdü

Yayınlanma: 25.04.2023 - 14:04

Güncelleme: 25.04.2023 - 14:34

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, anket şirketlerinin yayımladığı sonuçların birçoğunun "manipülasyon amaçlı" olduğunu öne sürdü.

Önceki seçim döneminde 2018 Nisan ve Mayıs anketlerinde çok sayıda anket şirketi tarafından cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura bırakıldığını, MHP'nin oylarının ise yüzde 5 gösterildiğini iddia eden Yıldırım, aynı durumun 14 Mayıs'taki seçimler öncesinde de devam ettiğini söyledi.

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere gün sayıyor. Seçimlere 26 gün kala kamuoyu araştırmaları, yurttaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Son dönemde yapılan anketlerde Cumhur İttifakı'nın oylarında erime göze çarpıyor. ORC'nin dün yayımladığı ankette katılımcılara, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" diye soruldu. Partilere göre katılımcıların verdiği oyların oranları şöyle:

AKP: Yüzde 32,8

CHP: Yüzde 28,6

İYİP: Yüzde 15,1

Yeşil Sol Parti: Yüzde 9,3

MHP: Yüzde 6,3