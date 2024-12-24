MHP'de cinayet davası: Mahkeme 'takdir indirimi' uyguladı!

Yayınlanma: 24.12.2024 - 13:42

Güncelleme: 24.12.2024 - 13:42

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Ersin Ekinci ile maktul Ferhat Özcan’ın ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme başkanı bu celsede karar vereceğini açıklayarak sanık Ersin’e söz verdi. Son sözünü söyleyen sanık Ersin, "Pişmanım. Mahkemenin kararına saygı duyuyorum” dedi.

Bunun üzerine mağdur yakınları sanığa “Yazıklar olsun” diyerek tepki gösterdi. Bir kişi de sanığa hakaret etti. Karar için verilen arada sanık ve mağdur yakınları arasında kavga çıktı.

Kavgayı polisler ayırdı.

’TAKDİRİ İNDİRİM UYGULANDI’

Mahkeme sanık Ersin hakkında “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası verdi ve takdir indirimi uygulayarak cezayı 25 yıla indirdi.

Sanık hakkında ayrıca ruhsatsız silah taşıma suçundan 1 yıl 8 ay da hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti kararı oy çokluğu ile aldı.

Bir üye haksız tahrik indirimi uygulanmasını da istedi.