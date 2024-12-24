'Narin Güran' davasına günler kala bütün köye seslendi: 'Bir tane onurlu haysiyetli insan yok mu?'

Yayınlanma: 24.12.2024 - 13:11

Güncelleme: 24.12.2024 - 13:11

Türkiye aylardır Diyarbakır'da katledilen Narin Güran'ı konuşuyor.

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.

Narin'in cansız bedeninin aranma sürecinde köylülerin yanlış bilgilerle jandarma ekiplerini oyaladıkları ortaya çıkmıştı.

BÜTÜN KÖYE SESLENDİ

Canlı yayında açıklamalarda bulunan Hukukçu Dr. Rezan Epözdemir, köylülere seslendi, "Bir tane onurlu, haysiyetli insan yok mu?" diye sordu.

"ENES'İ GAYRİAHLAKİ BİR ŞEKİLDE GÖRMÜŞ OLABİLİR"

NOW TV'de açıklamalarda bulunan Epözdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Cesedin ortadan kaybolma süreci amatörce, Narin ya Enes'in bir hayvanla fiziki münasebetini gördü ya da Enes'in gayriahlaki münasebetini gördü. Daha sonra anne ve amca devreye girdi. Nevzat Bahtiyar'a ihale edildi bu iş. Cesedin ortadan kaybolma süreci amatör, ceset nehre atıldı. Sonraki 19 günde korku var, panik var.

"BİR TANE ONURLU HAYSİYETLİ KÖYLÜ YOK MU?"

"Buradan sesleniyorum. Bir tane onurlu, haysiyetli bir köylü yok mu? Bir kız katlediliyor, ömür boyu bu köy bu utançla mı yaşayacak? Bir tane insan gidip savcıya gerçekleri anlatmıyor. Toplumda infial yaratan açıklamalar oldu, siyasetçiler bu konu hakkında konuştu."

"4 KİŞİ HAKKINDA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ: TAMAM DA CİNAYET NEDEN İŞLENDİ?"

"Başsavcılık dört kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet istiyor. Nevzat Bahtiyar, Yüksel Güran, Salim Güran ve Enes Güran hakkında müşterek fail diyerek ağırlaştırılmış müebbet istendi. Tamam da bu cinayet neden işlendi? Bunun açıklaması yapılamıyor. Perşembe bu dosya karara çıkabilir, aksi halde bir sonraki duruşmaya kalır."