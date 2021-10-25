MHP'den yeni 'ders' teklifi: Zorunlu olsun
MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, "uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadele"nin, okullarda zorunlu ders olarak okutulmasına ilişkin kanun teklifini, Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi.
MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, uyuşturucu ve madde bağımlılığının, milli güvenlik sorunu olduğunu söyledi.
"TOPLUMSAL FARKINDALIKLAR YARATILMALI"
Bu konuda kapsamlı eylem planı ve mücadele stratejisinin ortaya konulması gerektiğini dile getiren Kılavuz, "Uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadelede toplumsal farkındalıklar yaratılmalı, ailelerin ve gençlerin bilinçlenmesine yönelik bilgilendirici konferanslar, eğitici yayınlar, sportif, sanatsal ve kültürel çalışmalara ağırlık verilmeli." diye konuştu.
Kılavuz, psikolog ve sosyologların, uyuşturucu ile mücadele sürecine dahil edilmesini önererek, "Uyuşturucu ve madde bağımlılığına yönelik sağlık merkezleri kurularak sonuç alıcı tedaviler yapılmalı. Tedavi olarak bağımlılıktan kurtulan bireylerin sosyal yaşama uyum sağlayabilmesi adına çalışmalar yürütülmeli" değerlendirmesini yaptı.
"'UYUŞTURUCU VE MADDE BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE' DERSİ"
Milli ve manevi değerlerin, uyuşturucu ve madde bağımlığına karşı en büyük silahlardan olduğuna dikkati çeken Kılavuz, şunları kaydetti:
"Türk gençliğinin damarlarındaki asil kanı kirletmemesi adına var gücümüzle çalışmalı, onları çağın vebasından ve geleceğimizi karartmak isteyen kirli ellerden korumalıyız. 'Uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadele' dersinin, ilköğretim, ortaöğretim, lise ve dengi okullarda zorunlu ders olarak okutulmasına dair kanun teklifimizi, Meclis Başkanlığına sunmuş bulunmaktayız. Kanun teklifimizin komisyondan geçerek yasalaşması en büyük temennimizdir."
Video Haberler
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
En Çok Okunan Haberler
- Baldız fetvasına yurttaşlardan sert tepki
- Milyoner'e katılan akademisyen ikinci soruda elendi
- MEB'den yeni uygulama
- Büyükelçiliklerden '41. madde' açıklaması
- Ünlü ekonomist dolardaki asıl tehlikeyi açıkladı
- Abdullah Gül sessizliğini bozdu!
- Kamu bankalarından kredi kararı
- Alman medyasından Erdoğan çıkışı
- Dolar/TL kuru Asya piyasalarında 9.85 seviyesine çıktı
- 2023'ü bekliyorlar iddiası!