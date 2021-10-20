MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, istifa eden Kocabey’in oğluyla da yollarını ayırdı

20 Ekim 2021 Çarşamba, 04:00

MHP kontenjanından iki dönem Hakim ve Savcılar Kurulu üyesi olan Hamit Kocabey’in istifasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Kocabey’in oğlu Nizameddin Kocabey’i de “görevden el çektirdiği” öğrenildi. Kocabey’den boşalan HSK üyeliği için de gözler TBMM’ye çevrildi.

Bir dönem MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin avukatlığını da üstlenen Hamit Kocabey, “Bahçeli ile yaptığı istişare sonucu HSK üyeliğinden istifa ettiğini” duyurmuştu. Edinilen bilgiye göre Bahçeli, bir süredir kendisinin avukatlığını üstlenen Kocabey’in oğlu, Nizameddin Kocabey’i de “görevden el çektirdi.” Kocabey’in daha önce sosyal medya hesabı üzerinden “MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin avukatı” unvanını kullandığı ancak sonrasında bu unvanı hesabından sildiği görüldü. Kocabey’den boşalan koltuk sonrası ise gözler TBMM’ye çevrildi.

Kocabey’den boşalan HSK üyeliği için TBMM’de en baştan süreç işleyecek. HSK’nin TBMM Başkanlığı’na boşalan üyelik için yazı göndermesinin ardından, adaylık başvuruları alınacak. Söz konusu adaylar TBMM Anayasa ve Adalet komisyonlarının üyelerinden kurulu Karma Komisyon tarafından belirlenecek. Komisyon, “bir koltuk” için üç aday belirleyecek. TBMM Genel Kurulu’nda komisyonun belirlediği üç aday arasından gizli oyla seçim yapılacak.

KOLTUĞA KİM OTURACAK?

Kocabey’in istifasının ardından siyaset kulislerinde “Kocabey’den boşalan koltuğa kim oturacak?” soruları sorulmaya başlandı. Ancak burada en önemli noktanın, “MHP’nin bir ismi aday gösterip, göstermeyeceğinin olduğu” belirtiliyor. Kulisler bu konuda ikiye ayrılmış durumda. Birinci grup, “MHP’nin, Kocabey’in ardından yeniden bir aday belirlemeyeceğini,” ileri sürerken ikinci grup ise “MHP’nin adayı hazırdır” değerlendirmelerini yapıyor. Ayrıca “MHP’nin bir ismi aday olarak göstermemesinin, ‘ittifakta kriz’ olarak nitelendirileceğinden, mutlaka bir aday göstereceği” ifade ediliyor.