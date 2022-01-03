MHP'li başkanın oğlundan akaryakıt zamlarına tepki

03 Ocak 2022 Pazartesi, 14:39

Son gelen akaryakıt zamlarına bir tepki de MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak'ın oğlu Mustafa İncetoprak'tan geldi.

Bir petrol istasyonunda aracına benzin aldığı anların videosunu paylaşan İncetoprak, görüntülerin üzerine ise “Torunlarımıza anlatırız artık zamanında 13 liradan benzin alırdık diye” notunu düştü.

PAYLAŞIMINI KALDIRDI

Kayseri Ticaret Odası'nda özel kalem müdürü olarak da görev yapan Mustafa İncetoprak, uzun süre kalan paylaşımını daha sonra kaldırdı.