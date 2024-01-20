MHP’li belediyeden seçim öncesi dev satış: Fiyatı 3 kez değiştirildi

Yayınlanma: 20.01.2024 - 18:55

Güncelleme: 20.01.2024 - 19:07

Silivri Belediyesi, Maliye hazinesinden aldığı, Değirmenköy’deki arsayı satmak için üçüncü kez Resmi Gazete'ye ilan verdi. D-100 Otoyoluna yakın bir bölgede bulunan 134 ada 4 parsel, yaklaşık 8 bin metrekare büyüklüğünde.

Söz konusu arsanın satışı ilgili teklif, geçtiğimiz eylül ayında Belediye Meclisi'ne sunulmuştu. CHP’li Meclis üyeleri, belediyenin 18 taşınmazın satılması için teklifin sunduğunu, 17 teklifi uygun gördüklerini ancak 134 ada 4 parselin satılmamasını, kamunun elinde kalması gerektiğini belirtmişlerdi.

CHP’li üyeler Belediyenin ileride arsaya ihtiyaç duyabileceğini belirterek özetle şöyle demişti:

“Bu parsel Değirmenköy'ün merkezinde, kalbinde olan bir yer. Kamusal hizmetlerin yerine getirilmesi adına, orada yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılaması adına satışının doğru olmadığını düşünüyoruz. Yöre halkının da bu konuda ciddi bir karşı duruşu var. Bu parselin kamuda kalması hem Silivri'nin hem de Değirmenköy mahallesinin yararına olacaktır diye düşünüyoruz.”

KARAR ÇIKAR ÇIKMAZ İLAN VERİLDİ

Silivri Belediyesi, Meclis kararı alındıktan kısa bir süre sonra arsayı ihaleyle satmak için Resmi Gazete'ye ilan verdi. Belediye, satış ihalesinin 4 Ekim 2023 tarihinde yapılacağını duyurduğu arsa için, 78 milyon 855 bin 400 TL muhammen bedel belirlemişti. İlk ihalede arsa satılamayınca Belediye ikinci kez ilan yayımladı.

Satış ihalesinin 15 Kasım 2023 tarihinde yapılacağını belirten belediye, muhammen bedeli 70 milyon 969 bin 860 TL’ye düşürdü. İkinci ihalede de arsayı satamayan belediye 3 kez ihale ilanı yayımladı. Üçüncü ihale 31 Oca 2024 tarihinde yapılacak. Söz konusu arsa için büyük indirime giden belediye, üçüncü ihalede muhammen bedeli 55 milyon 198 bin 780 TL olarak belirledi. Bir başka ifadeyle Belediye arsanın fiyatını ilk ihaleye göre TL bazında yüzde 30, dolar bazında ise yüzde 38 indirmiş oldu.