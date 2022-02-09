MHP'li Esin Kara, Yeşilçam emekçilerine destek çağrısında bulundu
MHP Konya Milletvekili Esin Kara, birçok Yeşilçam aktörünün yaşamlarını zor şartlar altında sürdürdüğüne dikkat çekti. Kara, Yeşilçam emekçilerinin devlet tarafından desteklenmesini istedi.
MHP’den Yeşilçam emektarları için dikkat çeken önerge çıkışı geldi. MHP Konya Milletvekili Esin Kara, Yeşilçam sinema sektörüne emek vermiş birçok aktörün, yaşamlarını çok zor şartlar altında sürdürdüğünü belirterek Yeşilçam emekçilerinin devlet tarafından desteklenmesini istedi.
20 MHP’Lİ VEKİL İMZALADI
Kara, sorunların çözümüne yönelik Meclis araştırmasının açılmasını da istedi. Önergenin altında 20 MHP’li milletvekilinin de imzası yer aldı. Kara’nın TBMM Başkanlığı’na verdiği önergenin gerekçesinde, sektördeki gelir dağılımı sorununun bugün Yeşilçam’a emek vermiş birçok aktörün mağdur duruma düşmesi ve çok zor şartlar altında yaşamlarını sürdürmelerine neden olduğu vurgulandı.
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