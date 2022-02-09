MHP'li Esin Kara, Yeşilçam emekçilerine destek çağrısında bulundu

09 Şubat 2022 Çarşamba, 04:00

MHP’den Yeşilçam emektarları için dikkat çeken önerge çıkışı geldi. MHP Konya Milletvekili Esin Kara, Yeşilçam sinema sektörüne emek vermiş birçok aktörün, yaşamlarını çok zor şartlar altında sürdürdüğünü belirterek Yeşilçam emekçilerinin devlet tarafından desteklenmesini istedi.

20 MHP’Lİ VEKİL İMZALADI



Kara, sorunların çözümüne yönelik Meclis araştırmasının açılmasını da istedi. Önergenin altında 20 MHP’li milletvekilinin de imzası yer aldı. Kara’nın TBMM Başkanlığı’na verdiği önergenin gerekçesinde, sektördeki gelir dağılımı sorununun bugün Yeşilçam’a emek vermiş birçok aktörün mağdur duruma düşmesi ve çok zor şartlar altında yaşamlarını sürdürmelerine neden olduğu vurgulandı.