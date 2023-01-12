MHP'li Yalçın'dan adını anmadan bir 'Sinan Ateş' açıklaması daha: Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı

Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 15:41

Güncelleme: 12 Ocak 2023 - 15:42

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, eski Ülkü Ocakları Başkanı Ateş’in öldürülmesinin ardından bir açıklama daha yaptı. MHP'li Yalçın Ateş'in ismini vermeden yaptığı açıklamada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

Yalçın, şunları kaydetti:

"Aleyhimize dönük açıklamalarda bulunmak üzere bölge ülkelerine yapılan Batılı politikacı ve yetkili ziyaretlerini, Batılı basında yer alan Türkiye aleyhtarı haber, yorum ve analitik yazılar tamamlamaktadır. Batılı başkentlerle zillet ittifakının dayanışmasıyla şekillenen koloniyal muhalefet mihveri, birincil hedefine hassaten MHP'yi almıştır. Özellikle MHP aleyhindeki algı operasyonlarındaki artış, dikkatlerden kaçmamaktadır.

Kılıçdaroğlu, Sayın Genel Başkanımızın haklı ve yerinde tepkisine ve ağır eleştirilerine rağmen, Ankara'da gerçekleşen menfur suikast konusunda 'azmettiriciler' nakaratıyla MHP'ye suç isnadını sürdürmektedir. Kılıçdaroğlu, asıl azmettiricileri, Pensilvanya ve FETÖ'yü perdeleyerek hedef saptırmakla amacına ulaşamaz. Gerçeklerin er veya geç ortaya çıkmak gibi bir hususiyeti vardır. Biliyoruz gerçekler ortaya çıktığında muarızlarımız asla nedamet göstermeyecek, zerrece fütur getirmeyecek, hatta özür bile dilemeyeceklerdir. Lakin attıkları iftiralar ayaklarına dolanacak, uğradıkları hüsran ve yeis boğazlarına duracak ve mağlubiyetin acısını tadacaklardır."