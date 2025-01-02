Yunus Emre Enstitüsü operasyonu: Eski yönetimden çok sayıda kişiye gözaltı

Yayınlanma: 02.01.2025 - 09:57

Güncelleme: 02.01.2025 - 12:32

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yunus Emre Vakfının sahte şirketler üzerinden naylon faturalarla zarara uğratıldığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturmada, haklarında gözaltına kararı verilen 15 şüpheliden 11'i yakalandı.

ESKİ BAŞKANIN YURT DIŞINA GİTTİĞİ ÖĞRENİLDİ

Operasyon kapsamında, kimi çevreler tarafından yurtdışına kaçtığı öne sürülen, yakınlarının ise Almanya’da tedavi gördüğünü belirttiği Yunus Emre Enstitüsü’nün eski başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş’in de evine gidildiği, ancak evde kimse olmadığı için arama veya gözaltı yapılamadığı bildirildi.

Şeref Ateş’in Suriye’de savaş bölgesinde kurum adına yapılmış gibi harcamalar göstererek sahte faturalar düzenlettiği, bazı personel ve şirket sahipleri ile haksız kazanç elde ettikleri bilgisine ulaşıldı.

"Zimmet", "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma", "edimin ifasına fesat karıştırma", "sahtecilik", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma başlatan savcılık, eski kurum çalışanı Ş.A, M.D, M.Ç, S.Y, İ.K, F.G.E, S.İ. ve F.Y. ile suçlara iştirak ettikleri tespit edilen şirket yetkilileri A.F, E.E, E.T.E, F.K, H.K, M.K. ve Y.E. hakkında gözaltı kararı verdi.

11 GÖZALTI

Haklarında gözaltı kararı verilen 15 kişiden 11'i gözaltına alındı.

Firari zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

ENSTİTÜDEN AÇIKLAMA

YEE'nin X sosyal medya hesabından paylaşılan yazılı açıklamada, kurumdaki mali konulardaki bazı işlemlerle ilgili şüpheler üzerine, Kültür ve Turizm Bakanlığının talimatıyla bir inceleme süreci başlatıldığı aktarıldı.

Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından Haziran 2024'te başta eski Enstitü Başkanı Şeref Ateş olmak üzere ilgili vakıf personelinin görevden alındığı, ardından Temmuz 2024 itibarıyla teftiş sürecinin başlatıldığı anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Teftiş aşamalarının ardından sürecin şeffaf ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesine katkı sağlamak amacıyla başkan yardımcıları kendi talepleri doğrultusunda görevlerinden ayrılmıştır. Yürütülen teftiş sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda, 23 Aralık 2024'te Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur."