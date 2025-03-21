MHP'li Semih Yalçın Özgür Özel'i hedef aldı: 'Hak arama bahanesiyle sokakları terörize eden...'
CHP lideri Özgür Özel "Bana diyorlar ki sokak çağrısı mı yapıyorsun. Evet sokak çağrısı yapıyorum!" ifadelerini kullanmıştı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Özgür Özel’i söz konusu ifadeleri üzerinden hedef aldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından tüm Türkiye'de yurttaşlar sokaklara indi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Saraçhane'de yaptığı konuşmada "Bana diyorlar ki sokak çağrısı mı yapıyorsun. Evet sokak çağrısı yapıyorum!" ifadelerini kullanmıştı.
Söz konusu durumun ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabı üzerinden Özgür Özel'i hedef aldı.
Semih Yalçın şunları yazdı:
"Her fırsatta Gezi zihniyetini diriltmeye yeltenen, hak arama bahanesiyle sokakları terörize eden çirkin CHP zihniyetinin beslendiği karanlık iklimin yabancısı değiliz.
Peşinen uyaralım:
Buradan CHP’ye ekmek çıkmaz.
Bu yolla CHP siyasi mahsul devşiremez.
Ektiğini biçmek, sadece zirai hasat gerçeği değildir.
Siyasette de hakikat böyledir.
Rüzgâr eken fırtına, kavga eken düşmanlık biçer.
Hukuku ve yasayı çiğneyen, karşısında yargı erkinin tavizsiz ve bağımsız duruşunu, milletin de haklı tepkisini bulur.
Huzura ayrımcılık, kin ve nefret doğrayanlar; günü geldiğinde barış iklimine sığınmak zorunda kalırlar.
Barış iklimini öfkeyle dinamitleyemeye kalkanlar, başlarına zarar taşları yağmasından kaçamazlar."
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