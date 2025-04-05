MHP'liler Bahçeli'nin sağlığına kavuşmasının ardından adak koç kesti

MHP'liler Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin sağlığına kavuşmasından dolayı Adıyaman’da adak olarak belirlenen 3 koçu kesti.

MHP'liler Bahçeli'nin sağlığına kavuşmasının ardından adak koç kesti
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İHA
Yayınlanma: 05.04.2025 - 20:50

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 6 Şubat'ta geçirdiği operasyonundan 66 gün sonra sağlığına kavuşması ve mesaisine başlaması nedeniyle Adıyaman İl Başkanlığı tarafından MHP’nin üç hilalini temsilen adak olarak belirlenen 3 koç kesildi.

"ŞÜKRÜMÜZÜ DİLE GETİRMEK İÇİN..."

MHP Adıyaman İl Başkanı Ali Önat konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Çakalların hükmü bozkurtlar ayağa kalkana kadardır. Şükürler olsun ki Türk dünyasının bilgi lideri sayın Devlet Bahçeli, şifasını bulmuş, mesaisine başlamış ve ayağa kalkmıştır. Manevi evladı olmaktan onur ve gurur duyduğumuz sayın Genel Başkanımız tuzakları bozmaya, oyunları bozmaya ve hainlerin korkulu rüyası olmaya devam edecektir. Bizlerde sayın Genel Başkanımızın sağlığına kavuşmasından dolayı Rabbimize olan şükrümüzü dile getirmek için bir adak kesme etkinliği yapıyoruz. Cenabı Allah kabul etsin, Rabbim bilge liderimiz sayın Devlet Bahçeli’yi başımızdan eksik etmesin" dedi.


Etiketler: #Bahçeli #KOÇ #mesai

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