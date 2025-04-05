Fenerbahçelilere Mourinho uyarısı: 'Yemeyin bunu'
Tümer Metin, Jose Mourinho ile ilgili Fenerbahçeli taraftarlara bir uyarıda bulundu. Metin, "Sürekli Mourinho önünüze bir şey koyuyor. Yemeyin bunu" dedi.
Tümer Metin, Fenerbahçe'nin Galatasaray mağlubiyetiyle ilgili konuştu.
Asist Analiz YouTube kanalına açıklamalarda bulunan Metin şu ifadeleri kullandı:
"Şöyle bir şeye ikna ettiler Fenerbahçelileri, arkadaşlar yemeyin bunu. Dost acı söyler. Ben televizyon yorumcusuyum, genel fotoğrafı yorumluyorum burada.
Yemeyin bunu. Sürekli Mourinho önünüze bir şey koyuyor.
Özellikle kamuoyunu ilgilendiren bu son görüntüden sonra 6 milyon takipçiyle hala olaya dair bir açıklama yapmamış Mourinho, bu dakikadan sonra Fenerbahçe'yi şampiyon yapsa da umurumda değil.
Benim nazarımda sıfır, kaybetmiş loser bir adam. Special one falan geçmiş olsun, benim nazarımda yok. Bu saatten sonra şampiyon yapsa bile Fenerbahçe'yi..."
Etiketler: #jose mourinho #Tümer Metin #fenerbahçe
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