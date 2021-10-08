Miçotakis mecliste konuştu: Türkiye’ye gözdağı

08 Ekim 2021 Cuma, 04:00

NATO üyelerinden Yunanistan ve Fransa, geçen ay stratejik askeri ve savunma işbirliği paktı imzalamıştı. Yunanistan, bu kapsamda Fransız yapımı yaklaşık 3 milyar Avro’luk üç savaş firkateyni satın alacağını açıklamıştı. Miçotakis’in, anlaşmanın parlamentoda oylanması öncesi milletvekillerine yaptığı konuşmada, “Üçüncü bir tarafın bu iki devletten birine saldırması halinde askeri yardımın olacağı ilk kez açıkça garanti edildi” demesi dikkat çekti. Reuters’ın haberine göre, Miçotakis konuşmasının devamında Türkiye’yi kastederek “Ve Akdeniz’de savaşa yol açacak sebeplerle kimin kimi tehdit ettiğini hepimiz biliyoruz” dedi.

Ankara-Atina hattında Doğu Akdeniz gerilimi sürerken taraflar bir yandan da diyalog kanalını canlandırma hamlesinde. Taraflar arasında öngörüşmeler çerçevesinde 63. tur önceki gün Ankara’da yapılmıştı.