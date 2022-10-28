Miçotakis, Türkiye'yi hedef aldı: Çatışma prensipte düşünülemez
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Yunanistan ve Türkiye arasında bir çatışma ihtimalinin düşünülemez olduğunu, ancak tehditlerin de hafife alınamayacağını söyledi.
Yunanisan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye-Yunanistan ilişkilerine yönelik Le Point gazetesine demeç verdi.
Kiryakos Miçotakis, son dönemde Türkiye'nin "benzeri görülmemiş" bir şekilde Yunanistan'a karşı "saldırgan" söylemlerini artırdığını savundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "bir gece ansızın gelebiliriz" sözünü hatırlatan Miçoakis, "Erdoğan, artık geceleri ülkemi işgal edebileceğini belirterek, Türkiye'nin "onların seviyesinde olmadığımız için" Yunanistan ile görüşemeyeceğini de söyledi" dedi.
Miçotakis, Rusya-Ukrayna savaşına dikkat çekerek, "Avrupa, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana ilk kez kendi kıtasında bir savaşla karşı karşıyadır. Ülkeler arasındaki uyuşmazlıkların barışçıl çözümünün tek yolu uluslararası hukuktur" ifadelerini kullandı.
"İKİ ÜLKE ARASINDA BİR ÇATIŞMA DÜŞÜNÜLEMEZ"
Türkiye ile Yunanistan arasındaki ihtilaflara işaret eden Miçotakis, "Bizim açımızdan Türkiye ile tek sorun: MEB ve kıta sahanlığı. Bu anlaşmazlık, uluslararası hukuk yoluyla çözülmelidir. Birbirini tanımayan iki ülke (Lübnan ve İsrail) bile aralarındaki deniz sınırı anlaşmazlıklarını çözmeyi başardı" diye konuştu.
Miçotakis, Türkiye ile Yunanistan arasında silahlı bir çatışmanın "düşünülemez" olduğunu vurgulayarak, "İki NATO üyesi arasında silahlı bir çatışma prensipte düşünülemez. Ancak, mevcut durumun doğasında var olan tehlikeleri hafife almamalıyız" dedi.
"DİYALOG KAPISINI HER ZAMAN AÇIK TUTUYORUM"
Erdoğan sözlerini değerlendiren Miçotakis, "Erdoğan'ın her saldırgan provokasyonuna bilinçli olarak tepki vermemeyi seçtim ve asla agresif teklif oyununu oynamayacağım. Aksine, diyalog kapısını her zaman açık tutuyorum, ancak egemenliğimizin ve toprak bütünlüğünün sorgulanmasını kabul etmeyeceğim" diye konuştu.
Miçotakis ayrıca, Türkiye ile mümkün olan en iyi iş birliğini yapmayı hedeflediklerini, ancak bu noktada ülkesinin güvenliğini her şekilde savunacağını dile getirdi.
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