Miçotakis'ten Devlet Bahçeli'ye harita tepkisi: 'Bu bir provokasyon mu yoksa gerçek hedef mi?'

11 Temmuz 2022 Pazartesi, 12:21

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın dün sosyal medyada paylaştığı Ege Denizi'ni içeren “Denizlerdeki Misak-ı Millimiz” başlıklı harita, Ankara-Atina hattında tansiyonu yükseltmişti.

Paylaşılan harita, birçok Yunan siyasetçi tarafından tepkiyle karşılanmış, Yunan basını da Türkiye'ye yönelik kin ve nefret içeren paylaşımlarda bulunmuştu.

Atina merkezli Kathimerini gazetesine konuşan diplomatik kaynaklar, haritaya ilişkin “Maalesef bu görüntü, bizim Türkiye ile her gün yaşadığımız ve gerilimi tırmandıran aşırı uçtaki açıklamaların bir kısmı” demişti.

Yunan yetkililer, “Bir an önce ülkemizin toprak bütünlüğünü şüphede bırakan bu kabul edilemez olayın düzeltilmesini bekliyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

BAŞBAKAN MİÇOTAKİS'TEN SERT TEPKİ GELDİ

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten söz konusu haritaya ilişkin bir açıklama geldi.

Kiryakos Miçotakis, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yer aldığı harita ile beraber çekilmiş fotoğrafı paylaşarak, sert tepki gösterdi.

Miçotakis, Twitter hesabından yaptığı paylaşıma ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı:

“Bu haritaya iyi bakın. Girit, Rodos, Midilli, Sakız, Samos hepsi Türkiye tarafından alınmaktadır. Bu, aşırılıkçıların ateşli rüyası mı yoksa Türkiye'nin resmi politikası mı? Başka bir provokasyon mu yoksa gerçek hedef mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan, küçük koalisyon ortağının son maskaralıklarına ilişkin tutumunu netleştirmeli.”