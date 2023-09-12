Mide kanaması geçirmişti... ABD’li bilim insanı Mark Dickey 9 gün sonra mağaradan kurtarıldı

Mersin’de, Morca Mağarası’nda mide kanaması geçiren ve doktorların onay vermesiyle tahliyesine başlanan ABD’li dağcı Mark Dickey, 9 gün sonra mağaradan çıkarılarak Mersin Şehir Hastanesine götürüldü.

İHA
Yayınlanma: 12.09.2023 - 07:23
Mide kanaması geçirmişti... ABD’li bilim insanı Mark Dickey 9 gün sonra mağaradan kurtarıldı
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Aralarında yabancı mağara bilimcilerinin de olduğu 15 kişilik bilim insanından oluşun grup, keşif için 3 Eylül’de 1276 metre derinlikteki Morca Mağarası’na inmiş, ekip üyelerinden ABD’li bilim adamı Mark Dickey’in mide kanaması geçirdiği ihbarı üzerine bölgeye ekip sevk edilmişti.

Kurtarma çalışmasına 8 ülkeden 196 personel ile başlanmıştı. Mağaraya giren doktorlar bilim adamına müdahale etmiş, geçtiğimiz pazar günü de güçlenen bilim adamını mağaradan çıkarma çalışması başlatılmıştı. Bilim adamını çıkarma çalışması 9. gününde tamamlandı.

ABD’li bilim adamı Mark Dickey, verdiği röportaja Türkçe "Selam" diyerek başladı ve kendisinin kurtarılmasında çaba gösteren Türk yetkililere teşekkür ettiğini söyledi.

Mağaradan çıkartılan bilim insanı askeri helikopter ile Mersin Şehir Hastanesine götürüldü. Bilim insanı burada tedavi altına alındı.


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Mersin Mağara Mark Dickey Morca Mağarası

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