Midelerinden 3 kilo 742 gram uyuşturucu çıktı

Ağrı’da yapılan uyuşturucu operasyonunda midelerinde uyuşturucu tespit edilen İran uyruklu 5 şahıs tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 16.05.2024 - 19:35
Midelerinden 3 kilo 742 gram uyuşturucu çıktı
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Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik uygulama noktasında yapılan çalışmalarda, şüpheli hareketler sergileyen ve İran uyruklu olduklarını tespit edilen R.R., A.N., E.N., A.A. ve S.S. isimli şahıslar kontrol için hastaneye götürüldü. Şahısların midelerinde yabancı madde olduğu tespit edildi. Yabancı cisimlerin doğal yollarla çıkartılmasıyla toplam ağırlığı 3 kilo 742 gram olan 530 adet metanfetamin ele geçirildi. 5 şahıs “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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