Midesinde uyuşturucu taşıyan kişi, havalimanında yakalandı

İran'dan Samsun'a gelen İran uyruklu Matin M.'nin midesinde poşete sarılmış, 10 adet olmak üzere toplamda 191,18 gram metamfetamin ele geçirildi.

Midesinde uyuşturucu taşıyan kişi, havalimanında yakalandı
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DHA
Yayınlanma: 27.09.2024 - 16:34

İran'dan Samsun'a gelen İran uyruklu Matin M.'nin midesinde poşete sarılmış, 10 adet olmak üzere toplamda 191,18 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İran'dan Ankara Esenboğa Havalimanı'na gelip, Samsun Çarşamba Havalimanı'na aktarma yapan İran uyruklu Matin M.'nin uyuşturucu taşıdığını belirledi. Takibe alınan şüpheli, Samsun'a iniş yaptığı sırada polis ekipleri tarafından yakalandı. Hastaneye götürülüp, tomografisi çekilen şüphelinin midesinden poşete sarılmış, 10 adet olmak üzere toplamda 191,18 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.

 

 


Etiketler: #İran #Samsun #uyuşturucu

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