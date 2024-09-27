Uyuşturucudan 29 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Adana’da, uyuşturucu ticaretinden 29 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü İhsan A., saklandığı evde yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ‘Uyuşturucu madde ticareti’ suçundan 29 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan İhsan A.’nın yakalanması için çalışma başlattı. Firari hükümlünün Seyhan ilçesi Barış Mahallesi’ndeki bir evde saklandığı belirlendi. Adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, İhsan A.’yı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İhsan A., tutuklandı.
Etiketler: #Adana #uyuşturucu
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