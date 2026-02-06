Migros depo işçileri, üçüncü kez patron Özilhan'ın evinin önünde: Onlarca işçi gözaltına alındı!

İnsanca yaşam talebiyle 23 Ocak’tan bu yana iş bırakma eylemi yapan Migros depo işçileri bugün üçüncü kez Anadolu Grubu Patronu Tuncay Özilhan’ın Beykoz’da bulunan villası önüne gitti.

İşçilerin talep ettiği yüzde 50 ücret zammı ve kadroya alınma talebi Tez-Koop İş Sendikası’nın yaptığı açıklamaya göre sağlanmış olsa da işçiler kendi iş kollarında kadroya alınarak DGD-Sen üyesi olmayı ayrıca vergilerin patron tarafından karşılanmasını ve banka promosyonlarının kesintisiz yatırılmasını istiyor.

DGD-Sen Örgütlenme Uzmanı Onur Koçer’in açıklamasına göre, işçilerin 16 No'lu depo iş kolu yerine 10 No'lu market iş kolundan kadroya alınarak DGD-Sen üyesi olmaları engellendi.

Koçer, “Tez-Koop İş henüz kazandık diyerek sunduğu haklara ilişkin toplu iş sözleşmesi imzalamadı yani bu haklar garanti altında değil” dedi.

Şekerpınar Depo’dan Mehmet isimli işçi anlattı: “Biz deli miyiz durduk yere gelip Tuncay Özilhan’ı protesto edelim. Sadece hakkımızı istiyoruz. Onlar inat ettikçe biz de edeceğiz ve kazanacağız.”

"SEN HER GÜN ÖLÜM KORKUSUYLA UYUMAK NEDİR BİLİYOR MUSUN?

Depo işçisi Ayşe Teyze Özilhan’a seslendi: “6 Şubat’ta deprem oldu ya, benim deprem olmadan depremim oldu. Oturduğum evin merdivenleri ayrık. Deprem olmadan da ölebilirim. Sen her gün ölüm korkusuyla uyumak nedir biliyor musun?”

6 ŞUBAT'TA HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN SAYGI DURUŞU

İşçiler eyleme başlamadan önce 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Umut-Sen Örgütlenme Koordinatörü Başaran Aksu dayanışma amacıyla kendisini arayan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’e teşekkür etti. Gözaltı yapılması halinde CHP’nin dayanışma içinde olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çay-simit hesabını anımsatan Migros depo işçisi, kendi hesabını şu ifadelerle aktardı: “Kendisi zamanında iktidarı eleştiriyordu şimdi iktidarda. Bizi refaha ulaştırması gerekirken sefalete mahkum etti. Hesabıma göre dört kişilik bir aile üç öğün çay-simit yese aylık 14 bin 400 lira tutuyor. 15 de ev kirası olsa, toplam 29 bin 400 yani asgari ücretten fazla. 15 bin mutfak masrafı, 5 bin faturalar 49 bin lira yapıyor. Ben bu eksiği nasıl tamamlayacağım? Köle hayatı mı yaşayalım?”

DGD-Sen Başkanı Neslihan Acar şunları kaydetti:

“Buradaki arkadaşlarımız defalarca yönetime sorunlar çözülsün diye gitti eylemler yaptı. Bu talepler sadece buradaki işçilerin talebi değil milyonlarca işçinin talepleri. Bunların o büyük dünyalarında “geçinemiyoruz” diye bir kavram yok. Bunlarda para o kadar çok ki işçinin dünyasını anlayamazlar. Üç gündür telefonlarımız susmuyor, ‘direnin umudumuz sizde’ diyorlar.”

İŞÇİLERE GÖZALTI

Polis ablukasına alınan işçilerin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan işçilerin sayısı henüz belirtilmedi.

DGD-Sen avukatı Saruhan Efe Kadaifçi kolluğa, "Ben avukatlarıyım, gözaltında yaklama işlemleri yapılırken yanlarında olamıyorum, nasıl oluyor bu?" ifadeleri ile tepki gösterdi.

Gözaltı işlemlerinin ardından polis ekipleri yolu açtı.