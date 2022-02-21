Migros İcra Kurulu Başkanı'ndan Gülabi Aksu açıklaması
Migros İcra Kurulu Başkanı Ömer Özgür Tort, kısa bir süre önce daha iyi bir ücret almak amacıyla mücadele ettiği için işten kovulan Migros işçisi Gülabi Aksu’dan bu kez ‘Gülabi abi’ olarak söz etti. Tort, “Gülabi abinin de dönmesini isteriz tabii, sonuçta sembol oldu” dedi.
Migros İcra Kurulu Başkanı Ömer Özgür Tort, Habertürk'te Ebru Baki ve Yavuz Barlas'ın programına konuk oldu.
Tort, "Esenyurt dağıtım merkezimizde yoğun bir diyalog sonucu sorunun çözülmüş olması hepimizi memnun eden bir sonuçtur. İşçilerimiz, çalışanlarımız memnun. Dönmelerini bekliyoruz" dedi.
İşçilerin direnişiyle ilgili de değerlendirme yapan Tort, “Çalışanların istekleriyle ilgili süreçten bağımsız, bu dağıtım merkezinin çalışması esas. Olayın başlangıç noktasında iş ortağımız bize 3 Şubat tarihinde iş durduruldu bilgisini verdi. İş durdurulması tabii ki bir eylem şeklidir ama iş durdurulması birtakım karşılıklı diyaloglarla süratle ortadan kaldırılmalı. Eylemin her türlüsüne saygımız var. Ama bu kadar stratejik bir yerin çalışamaz hale getirilmesi bizim yönetebileceğimiz bir konu değil. Çünkü işin doğasında hem mağazalarımıza hizmet etmek var hem de binlerce ürünün ziyan olması noktasına kadar giden bir durum var. O malların dağıtılamamış olması son derece sıkıntılı bir tablo. Tam 6 gün çalışmadı depo. Ne yazık ki en son noktadır iş akdini feshetmek. İş ortağımızın, bizlerin de bilgisinde tabii ki, ‘Artık bu depoyu çalıştıramıyorum’ noktasına geldiği bir yapı. Çalışmamanın ötesinde bir başka arkadaşın çalışmasını engellemek de var. Böyle olduğu zaman ne yazık ki yapılacak son noktaya gelindi. Eğer iş durdurursan yapacak çok fazla bir şey yok. O deponun önce çalışmasını sağlamak lazım. Depo çalıştığı sürece zaten o diyaloglar sürekli açık tutuldu. İşten çıkış noktasının ertesi günü tüm çalışanları işine tekrar davet ettik. İşten çıkarılan 180 kişiden 70'i geri döndü” diye konuştu.
“GÜLABİ ABİNİN DÖNMESİNİ İSTERİZ, SONUÇTA SEMBOL OLDU”
Daha iyi bir ücret almak amacıyla mücadele eden işçilerden olan ve işten atıldıktan sonra gözaltı aracındaki kelepçeli fotoğrafıyla gündeme gelen Gülabi Aksu ile ilgili de konuşan Tort, “Gülabi abinin de dönmesini isteriz tabii, sonuçta sembol oldu. Hepsi bizim personelimiz. İş akdi feshini ertesi günü bu çağrı zaten yapılmıştı” ifadelerini kullandı.
Tort şunları kaydetti:
“Prim sistemini daha sadeleştiren bir sisteme getirerek çözüme ulaştık. Gelir artışı sağlamanın kriterleri daha basit hale geldi. Zaten basit olan bir sistem daha da basitleşti diyelim. İş akdi feshedilenlerin hepsini kapsayan bir çözüm oldu. Çalışanların hepsinin dönmesini isteriz. Gülabi abinin de dönmesini isteriz tabii, sonuçta sembol oldu. Hepsi bizim personelimiz. İş akdi feshini ertesi günü bu çağrı zaten yapılmıştı”
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